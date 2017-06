Bao Publishing, esce Reverie: il nuovo fumetto di Golo Zhao

Dopo il debutto de “I racconti dei vicoletti” di Nie Jun, lo scorso 22 giugno, e l'inaugurazione della nuova collana “Bao” (in lingua cinese tradotto con “tesoro”) della nota casa editrice, domani arriva “Reverie”.

Si tratta dell'anteprima italiana del nuovo fumetto di Golo Zhao, giovane e acclamato fumettista, tanto in patria, che in Europa.

“Reverie” è ambientato in una imponente Parigi in bilico tra passato, presente e futuro. Il fumetto ci presenta Z-Jun, uno scrittore cinese, in cerca di sé e di un pò fortuna, al suo ultimo giorno di permanenza nella capitale francese. Ha appuntamento con un'amica speciale, Dominique, ragazza di origini cinesi cresciuta in Francia: è una studentessa di Lingua e cultura cinese che, per motivi di studio, ha anche trascorso un anno in Cina.

Grazie alla musica di Debussy, i due giovani protagonisti scopriranno radicali affinità, messe alla prova da usi e costumi diversi: sono figli di un melting pot culturale sinonimo di ricchezza, in quanto a risorse personali, e sbandamento esistenziale, allo stesso tempo. Eppure le risorse degli individui, spesso, tracciano la via verso la risposta alle big question di mondiale conflittualità: questo è il prezioso messaggio da cogliere leggendo “Reverie”.

Classe 1984, Golo Zhao è acclamato per la sua capacità di cavalcare i generi con estrema disinvoltura. In particolare, “Reverie” rappresenta il suo primo lavoro sentimentale ambientato in Europa. Zhao ha un curriculum di studi nell'ambito delle Belle Arti e in quello cinematografico. Tra i fumetti premiati a livello internazionale, ricordiamo “Yaya” e “Tra cielo e terra”.

