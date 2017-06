Il crossover del franchise 'Chicago', tre serie per un'unica sottotrama 29/06/2017 09:00 La serie "Chicago Justice" debutta questa sera in Italia con un crossover con "Chicago Fire" e "Chicago PD". Il crossover del franchise "Chicago" va in onda questa sera sul canale Premium Crime dalle 21.15. Una complessa sottotrama si snoda nel corso di tre puntate di “Chicago Fire”, “Chicago PD” e “Chicago Justice”, coinvolgendo i personaggi delle diverse serie. Nella quindicesima puntata della quinta stagione di "Chicago Fire", i protagonisti si trovano di fronte a un'altra difficile sfida. Un gruppo di ragazzi sta partecipando a una festa organizzata in un vecchio magazzino quando divampa improvvisamente un incendio e molte persone restano intrappolate nell'edificio. Si profila un tragico bilancio, con decine di vittime e molti feriti. Dai primi rilievi l'incendio risulta come doloso e non accidentale, pertanto la squadra del sergente Hank Voight (Jason Beghe) inizia a indagare sul caso. Il racconto prosegue nella sedicesima puntata della quarta stagione di "Chicago PD". Tra le vittime c'è la figlia di Alvin Olinsky, membro storico del team del sergente Voight. Dopo aver seguito alcune piste sbagliate, i sospetti prendono un'altra via e la testimonianza di una ragazza si rivela determinante e conduce a un ragazzo. Voight tenta invano di farlo confessare. Nella prima puntata di "Chicago Justice", serie che debutta oggi in Italia, viene delineata la figura del presunto responsabile, il quale riesce a respingere abilmente le accuse. Prosegue la ricerca della prova che possa collegare il ragazzo all'incendio, tuttavia nessuno è a conoscenza delle possibili cause dietro il vile gesto. Il giovane procuratore indaga nel passato del ragazzo e scopre importanti accadimenti che hanno condizionato la sua personalità. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home Serie TV correlate Chicago Fire

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Serie TV / News Gunsmoke, le avventure dello sceriffo Matt Dillon all'epoca d'oro del West "Gunsmoke" appartiene all'epoca in cui i ruoli sul piccolo schermo erano ben definiti: i cowboy facevano i cowboy, gli indiani gli indiani e gli sceriffi, salvo rare eccezioni, non conoscevano la parola corruzione e difendevano la legge a prezzo della vita. Un western di altri tempi andato in onda dal 1952 al 1961 in forma radiofonica e dal 1955 al...

Serie TV / News Temptation Island, prima puntata: presentazione delle coppie protagoniste La quarta edizione di "Temptation Island" va in onda su Canale 5 dal 26 giugno. Nella prima puntata del docu-reality, in onda questa sera, vengono presentate le sei coppie protagoniste (Guarda le immagini). Condotto da Filippo Bisciglia, il programma ripropone lo stesso format delle passate edizioni: le coppie decidono di testare la s...

Serie TV / News Last Chance U, seconda stagione: uno sguardo sul mondo del football americano universitario È stato pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di "Last Chance U", disponibile sulla piattaforma streaming Netflix dal 21 luglio. La serie è diretta da Greg Whiteley e racconta i retroscena del mondo del football americano universitario attraverso la narrazione delle vicende personali di un gruppo...

Serie TV / News Wind Music Awards 2017 - Estate: un racconto dei retroscena della manifestazione "Wind Music Awards 2017 - Estate" va in onda su Rai 1 questa sera dalle 21.25. Condotto da Federico Russo e Giorgia Surina, il programma ripropone i momenti più significativi dell'undicesima edizione dei Wind Music Awards, tenutasi all'Arena di Verona il 5 e 6 giugno. L'evento offre al pubblico televisivo un racconto dei r...

Serie TV / News Complimenti per la connessione, seconda stagione: 'un progetto per l'inclusione digitale' La seconda stagione di “Complimenti per la connessione” va in onda su Rai 1 dal 3 luglio. Il programma ripropone una formula di intrattenimento che alterna sketch comici a un servizio di informazione che ha lo scopo di aiutare i telespettatori che non hanno molta dimestichezza con il web e fornire loro alcune competenze basilari per ri...

Serie TV / News Raven's Home, preveggenza e risate nel nuovo trailer "Raven's Home", spinoff della fortunata serie tv "Raven", esordirà il prossimo 21 luglio su Disney Channel con le avventure delle amiche Raven Baxter e Chelsea Daniels, madri divorziate e impegnate a crescere i rispettivi figli sotto lo stesso tetto. La loro esistenza relativamente tranquilla viene stravolta quando si scopre che uno dei figl...

Serie TV / News Il Trono di Spade, settima stagione: un nuovo scenografico trailer La settima stagione della serie televisiva "Il Trono di Spade" (Titolo originale: "Game of Thrones") debutta il 17 luglio sul canale Sky Atlantic. Il secondo trailer pubblicato oggi ieri sul canale YouTube di HBO ha già superato 7 milioni di visualizzazioni, un dato che conferma la vibrante attesa del pubblico internazionale di conosc...

Serie TV / News House of Cards, quinta stagione: nuove trame di potere La quinta stagione di "House of Cards - Gli intrighi del potere" va in onda sul canale Sky Atlantic dal 31 maggio. Nel settimo episodio "Capitolo 59", in onda questa sera dalle 21.15, i due protagonisti principali Frank e Claire Underwood affrontano discussioni sulle prossime mosse da compiere mentre un allarme terroristico movimenta la situa...