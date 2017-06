Gli animali da compagnia più strani dei vip

Le stranezze dei vip non risparmiano, ovviamente, nemmeno gli animali domestici. Se distinguersi è un imperativo, gli attori e i cantanti famosi non si limitano certo a cani e gatti per alleviare la propria solitudine. Le scelte originali non mancano: in occasione del suo ventunesimo compleanno, la cantante e attrice Demi Lovato si è recata in Kenya con la propria famiglia al fine di collaborare con l'associazione di beneficenza "Me To We", ricevendo in regalo una capretta cui ha messo nome Billy e che è diventata un vero amico per lei.

La tenebrosa Kristen Stewart della saga di "Twilight" ha reso omaggio al proprio personaggio adottando un cucciolo di lupo, sebbene incrociato con un cane. A regalarglielo è stata sua madre Jules e per il momento tutto pare filare per il meglio, nonostante i vicini di casa non siano entusiasti. La supermodella londinese Cara Delevingne ama talmente tanto il suo coniglietto Cecil da avergli dedicato un profilo Instagram che vanta la bellezza di novantasettemila follower. La top model di H&M, Blumarine, Zara e Chanel non è certo l'unica ad avere un coniglio domestico, ma Cecil è una vera celebrità del web e le sue vicende tengono col fiato sospeso migliaia di ragazzi.

Miley Cyrus ama essere sopra le righe e dunque non può stupire più di tanto che, dopo quattro cagnolini, abbia deciso di adottare un maialino di nome Bubba Sue. La popstar lo adora e tempo fa ha posato nuda e ricoperta di fango sulla copertina della rivista statunitense "Paper" insieme a Bubba. Andrea Lehotska, modella slovacca che ha partecipato anche all'Isola dei Famosi nel 2012, convive felicemente con due ratti domestici a cui scatta numerose foto pubblicate sul suo profilo Twitter.

La modella italiana Claudia Romani ha deciso di festeggiare il suo trasferimento a Miami, Florida, adottando un animale decisamente fuori dal comune: un vivace lemure di nome Charlie, con cui Claudia ama fare shopping e consumare colazioni prelibate. Questi animali sono dei piccoli primati endemici del Madagascar, attualmente in via di estinzione. E se il giovane cantante Zayn Malik ha portato in tournée la sua amata iguana Arnie, il più originale in questo ambito è stato il famoso pugile Mike Tyson che, all'apice della sua straordinaria carriera, decise di acquistare due tigri del Bengala per tenerle nella sua villa lussuosa. Oggi l'ex pugile è in grossi guai finanziari a causa delle spese senza freni dei tempi d'oro, fra cui ci sono anche i suoi "gattini": solo per il cibo, Tyson spese per le due tigri circa duecentomila Dollari all'anno.

