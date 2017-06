The Greatest Showman, immagini vivide nel primo trailer del film con Hugh Jackman e Zac Efron 28/06/2017 17:45 "The Greatest Showman" è il nuovo film di Michael Gracey con Hugh Jackman e Zac Efron È stato pubblicato il primo trailer del film “The Greatest Showman”, diretto da Michael Gracey e interpretato da Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams. Nel film, Jackman è PT Barnum, che unisce dei disoccupati per creare uno spettacolo da circo, che diventerà poi il famoso imprenditore P.T. Barnumm che fondò il Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus. I personaggi reclutati sono interpretati da Zac Efron, Zendaya: "Ognuno di noi è speciale. E nessuno è come chiunque altro”, dice Barnum. La sceneggiatura è scritta da Jenny Bicks e Bill Condon, e nel cast c’è anche Rebecca Ferguson. Il film uscirà il 25 discerne 2017. © Riproduzione riservata

