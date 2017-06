Broadchurch, un ultimo caso da risolvere nella terza stagione della serie

La terza e ultima stagione di “Broadchurch” debutta oggi su BBC America. In Italia è stata trasmessa dal 29 maggio al 19 giugno 2017 sul canale Giallo.

Ideata da Chris Chibnall, la serie televisiva britannica appartiene al genere crime drama e nella sua stagione conclusiva offre al pubblico un nuovo racconto di un caso da risolvere. Anche in questa produzione sono presenti figure di investigatori professionali che agiscono sulla scena districandosi tra difficoltà e misteri alla ricerca del colpevole.

Gli interpreti principali della fiction sono Olivia Colmand, la quale ha recentemente vinto il Golden Globe per la miglior attrice non protagonista in una serie grazie alla sua interpretazione in “The Night Manager”, e David Tennant, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a “Doctor Who” nel ruolo del Decimo Dottore e a “Marvel's Jessica Jones” nel ruolo di Kilgrave.

La trama della terza stagione di “Broadchurch” vede i due protagonisti, il detective sergente Ellie Miller (Olivia Colman) e il detective ispettore Alec Hardy (David Tennant), impegnati nella complessa indagine su un caso di molestie sessuali.

La serie britannica ha avuto un remake statunitense intitolato “Gracepoint” che ha debuttato su Fox nell'ottobre 2014. Creato dallo stesso Chris Chibnall, è interpretato nuovamente dall'attore David Tennant (Detective Emmett Carver), affiancato in questa occasione da Anna Gunn (Detective Ellie Miller).

