Dynamite Entertainment punta sulla miniserie fumettistica dedicata a Bettie Page 28/06/2017 10:00 "Bettie Page", l'intramontabile icona fashion protagonista di un divertente fumetto realizzato da David Avallone e Colton Worely. Dynamite Entertainment annuncia l'uscita di una promettente serie fumettistica dedicata alla regina delle pin-up, Bettie Page. Il primo numero debutterà oltreoceano a luglio, grazie alla sceneggiatura di David Avallone e i disegni di Colton Worely (“The Shadow”, “Project Superpowers: Blackcross”). La trama metterà in luce il mix esplosivo di una personalità originale ed energica, intramontabile icona senza rivali nella Hollywood degli Anni Cinquanta, fino a diventare un mito a tutti gli effetti. Una sfida per la casa editrice supportata dalla qualità del prodotto: il fumetto racconterà le avventure di Bettie Page ricreando lo spirito di un'epoca, gli Anni Cinquanta, raccontato da un'accattivante prospettiva.

Lo scrittore Avallone (“Doc Savage: The Ring of Fire”, “The Twilight Zone: The Shadow”) ha dichiarato l'entusiasmo nel dare vita alla fascinosa storia, costellata da significativi alti e bassi, di Bettie Page. Dopo averne studiato la vita e il periodo storico, lo sceneggiatore decide per gli inizi della sua carriera come modella: la narrazione è basata sulla biografia, ma avrà estensioni drammaturgiche sotto il segno della fiction. L'augurio, prosegue l'autore, è quello di aver reso Bettie Page divertente, sensibile, arguta: in una parola, semplicemente adorabile, quanto lo è stata nella vita reale. © Riproduzione riservata

