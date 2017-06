Furore Summer, concorrenti e ospiti della puntata speciale

La puntata speciale “Furore Summer” va in onda questa sera su Rai 2 dalle 21.15.

Il noto programma televisivo condotto da Alessandro Greco, affiancato in questa nuova edizione da Gigi e Ross, è tornato sul piccolo schermo a vent'anni dal debutto, in onda dallo Studio 2000 del Centro di Produzione Tv di Milano, in via Mecenate.

In questo nuovo appuntamento lo show ha una veste estiva, la squadra delle Donne è formata da Raffaella Fico, Vladimir Luxuria, Juliana Moreira, Eleonora Pedron e Melissa Satta, la squadra degli Uomini è formata da Francesco Arca, Alex Belli, Francesco Facchinetti, Sergio Friscia e Massimiliano Rosolino.

Gli ospiti di puntata sono Ivana Spagna e Luca Dirisio.

I protagonisti di "Furore Summer" sono chiamati a cimentarsi in alcuni dei più famosi giochi della trasmissione, come la “Canzone interrotta”, il “Karaoke colorato”, il “Vip Sync”, “Per chi suona la campana” e, proprio in occasione di questo evento di impostazione estiva, le “Conchiglie Musicali”.

In studio Gigi e Ross si schierano con le due squadre, mentre Alessandro Greco dalla sua postazione decide a quale delle due squadre assegnare i punti nei vari giochi. A seguito del medley di “Tutti ballano Furore”, dedicato ai tormentoni dell’estate, viene decretata la squadra vincitrice della puntata.

“Furore” è un programma di Rai 2 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format creato da Endemol Shine France "La fureur du samedi soir". La regia è di Egidio Romio.

© Riproduzione riservata