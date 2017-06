Paolo Limiti, le storiche collaborazioni del paroliere e autore televisivo scomparso all'età di 77 anni

Paolo Limiti è scomparso all'età di 77 anni in seguito ad una grave malattia.

Il paroliere, conduttore e produttore televisivo ha segnato una fase storica del mondo dello spettacolo italiano. Passò alla Rai nel 1968 e debuttò come autore-regista della radiorivista "La Maga Merlini" con Elsa Merlini.

Come paroliere collaborò per molto tempo con Mina, la quale ha inciso numerose delle sue canzoni tra cui “La Voce del Silenzio”, “Sacundì Sacundà”, “Bugiardo e Incosciente”, “Buonasera, Dottore” e “Ballata d’Autunno”.

Dal 1969 iniziò a collaborare con Mike Bongiorno come autore di alcune trasmissioni, "Musica Match", "Aperto per Ferie" e quattro stagioni del fortunato quiz "Rischiatutto".

Nel 1970 scrisse i testi per le canzoni della commedia musicale “L’Ora della Fantasia” nell’adattamento di Maurizio Costanzo e iniziò a collaborare con numerosi artisti tra cui Ornella Vanoni, Dionne Warwick, Donovan, I Nuovi Angeli, Peppino di Capri, Fred Bongusto, Iva Zanicchi, Mia Martini, Al Bano e Romina Power, Claudia Mori e Johnny Dorelli.

Dopo aver ottenuto grandi successi lavorativi, nel 1976 fu autore e produttore di “La parola e’ d’oro” e “Telemenu” con Wilma de Angelis, “Il Musicuore” con vari cantanti e “Luci di Mezzanotte” con Gianfranco Funari.

Le sue attività interessarono anche l'ambito della serialità televisiva. Collaborò a lungo come autore-conduttore a “Videosera” per Rai 2 e firmò anche la serie “Buonasera” con Fred Bongusto. Successivamente fu autore della prima sitcom italiana, “Crociera di Miele” con Lauretta Masiero e Gaspare e Zuzzurro.

Grazie al successo internazione di "Ci vediamo in tv", Paolo Limiti acquistò notorietà televisiva anche all'estero. Il suo romanzo “Bugiardo e Incosciente”, edito da Mondatori è uscito nel 2000. Nella stagione 2004/2005 condusse “Domenica In” insieme a Mara Venier. Nel 2012 torno sul piccolo schermo con il programma "E state con noi in tv", in onda su Rai 1.

