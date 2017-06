Sarabanda, l'attesa finale: il gusto del quiz musicale 27/06/2017 09:00 L'ultima puntata di "Sarabanda" va in onda questa sera su Italia 1. La nuova edizione di “Sarabanda” arriva alla puntata finale, in onda questa sera su Italia 1. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il quiz musicale condotto da Enrico Papi va in scena la sfida conclusiva e l'elezione del super campione. A contendersi il titolo sono dieci concorrenti, tra i quali sono presenti storici campioni della trasmissione e nuovi aspiranti campioni che sono stati protagonisti nelle precedenti puntate: Gabriele Sbattella “Uomo gatto”, Diego Canciani “Tiramisù”, Marco Manuelli “Coccinella”, David Guarnieri “Allegria”, Antonietta Palladino “Professora”, Marzilio Vegni, Cristian Battistini, Eva Betti, Igor Calvo e Francesco Marrazzo. La gara si preannuncia accesa, determinato il terzo finalista che va a sfidare i vincitori delle prime due puntate, Luca Diomedi e Fabrizio Micò, viene decretato il super campione di questo “mini torneo”. Lo show è tornato sul piccolo schermo riproponendo lo stesso format che si è confermato vincente (la prima puntata ha registrato 1.536.000 spettatori totali con l’ 8.52% di share). Gli spazi narrativi del programma sono stati rinnovati e con stile moderno è stato esteso l'intrattenimento musicale con l'intervento di numerosi ospiti. Alla puntata finale partecipano Donatella Rettore, Sergio Sylvestre, i Cugini di Campagna, GionnyScandal, DJ Christy Swan, Shade, e i Widemode. Grazie all’orchestra SaraBand, i Dj Marnik e il corpo di ballo "Sarabanda" si caratteriza come uno show variegato adatto alla bella stagione. Le sfide tra i celebri concorrenti del quiz musicale hanno prodotto una grande interazione del pubblico sui social network. La struttura della trasmissione è in grado di coinvolgere direttamente lo spettatore permettendogli di sentirsi parte del meccanismo dello show. Una delle particolarità dei programmi televisivi di genere musicale è quella di legarsi fortemente a un conduttore storico, come "Furore" per Alessandro Greco e "Karaoke" per Fiorello, "Sarabanda" si è affermata sul piccolo schermo unitamente alla conduzione di Enrico Papi. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi Scritto da Home

Galleria fotografica

Altri articoli Home

News Campioni omaggio: dai concerti ai trucchi il risparmio e la sua storia Il sistema è ormai saldo: nato nel 1851 negli Stati Uniti grazie a Benjamin T. Babbitt, ora si è diffuso sul web. Tra i siti nazionali di spicco c’è supercampione.it, che grazie ad un lavoro attento e particolarmente minuzioso offre molteplici tipologie di campioni omaggio. In questo caso basta registrarsi in maniera gra...

News Michael Bublé: 'Ora apprezzo la vita molto di più' confida la moglie sulla guarigione del figlio La moglie di Michael Bublé, Luisana Lopilato ha diffuso la notizia sulla guarigione del loro figlio, Noah. I due avevano confermato nel 2016 che il figlio fosse affetto da una forma di tumore al fegato. Durante una conferenza stampa in Argentina, Luisana Lopilato ha detto ai giornalisti: “Grazie a Dio, mio figlio sta bene. Quando si ...

News 'La nostra società sta diventando eccessivamente protettiva': intervista a Daniele Fabbri Abbiamo intervistato il comico Daniele Fabbri, protagonista il 7 aprile al Teatro Douze di Roma con un nuovo significativo show. D: Il tuo nuovo monologo si intitola “Infarto Cesareo”, cosa lo distingue rispetto ai precedenti? R: La voglia di essere più scemo. Nei miei primi spettacoli ho cercato di esplorare un umor...

News Care figlie vi scrivo, il libro tra cinema e passione di Marisa Bruni Tedeschi Care figlie vi scrivo è il libro uscito di recente di Marisa Bruni Tedeschi che racconta una famiglia cresciuta tra il cinema la politica. Marisa Bruni Tedeschi è pianista, ha vissuto una vita da artista: racconta qui la giovinezza nell'Italia fascista, la morte precoce del padre, l'incontro nel 1952 con il marito Alberto, indu...

News 'Nei paesi anglosassoni il mercato della comicità è più sviluppato': intervista a Francesco De Carlo Abbiamo intervistato il comico Francesco De Carlo, tra gli autori del programma di Rai 3 "Nemico Pubblico" e nel cast di "Stand Up Comedy" su Comedy Central. Nel corso della sua carriera in televisione è stato monologhista nei programmi di Sabina Guzzanti e Neri Marcorè, e ha partecipato a "Aggratis" su Rai 2 e agli "Sgommati El...

News Stand-up comedy, un genere 'da praticare e far conoscere': intervista a Velia Lalli Abbiamo intervistato Velia Lalli, irriverente comica tra i panelist del programma televisivo "Sbandati" in onda su Rai 2 e recentemente protagonista della rassegna di Stand Up Comedy Live presso lo Spazio Diamante di Roma, dove ha presentato il suo nuovo spettacolo. D: “Lasciate che i pargoli vengano a me”, come mai hai scel...

News Anna Frank Museum: intervista sulle parole 'mai più' Il 12 giugno 1942 Anna Frank ha tredici anni. Riceve un diario con la copertina con i quadretti bianchi e rossi. È il giorno del suo compleanno. Comincia a scrivere, lo porta sempre con sé. Tre mesi dopo la famiglia Frank - di origini ebraiche - entra in clandestinità. Siamo ad Amsterdam. Per sfuggire alle deportazioni naziste...

News 'Il detective Charlie Parker assume il dolore degli altri': intervista allo scrittore John Connolly John Connolly è uno degli scrittori irlandesi già prolifici: ha scritto la serie di romanzi sull’ex detective della Polizia di New York, Charlie Parker che dopo la morte della moglie e della figlia si mette in proprio: spesso interagisce con il mondo soprannaturale, negli anni ha varie donne, possiede varie pistole ma non ne usa...

News Carrie Fisher, i suoi libri in cui racconta un'altra Hollywood Carrie Fisher, l’attrice scomparsa all’età di 60 anni non era solo la protagonista di “Star Wars” nel ruolo della Principessa Leila. Ha lavorato in film come “L'uomo con la scarpa rossa” (1985) con Tom Hanks, “Hannah e le sue sorelle” (1986) di Woody Allen. Fino a cammei in serie come “Se...