Justice League, dal film ai nuovi fumetti in uscita

Dopo il successo di “Wonder Woman”, si attende il nuovo cinecomic “Justice League”, in uscita a novembre. Co-diretto da Zack Snyder e Joss Whedon, il film ha come protagonisti i popolari supereroi membri del gruppo di casa DC Comics.

La trama vede Batman (Ben Affleck) ritrovare la fiducia nella propria missione grazie all'esempio di Superman (Henry Cavill). Bruce Wayne, infatti, cerca l'aiuto di Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un nemico determinato a sterminare l'umanità, ossia Steppenwolf (Ciarán Hinds), zio di Darkseid.

Batman e Wonder Woman dovranno quindi mettere insieme una squadra per combattere il villain prima che sia troppo tardi.

Nel cast, anche Ezra Miller (Barry Allen/The Flash), Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman) e Ray Fisher (Victor Stone/Cyborg).

Sul versante fumettistico, la Justice League si è meritata una nuova serie comics all'insegna del Rock & Roll grazie a Scott Snyder: la cover del primo numero “Dark Nights: Metal” avrà la firma di Greg Capullo. Il fumetto uscirà oltreoceano il 16 agosto.

A proposito del progetto, Snyder ha dichiarato che si tratta di un evento estivo imperdibile, con i supereroi spinti a esplorare direzioni inedite grazie alla sceneggiatura, a cavallo tra modernità e follia: una serie celebrativa, destinata a lasciare il segno sugli eventi futuri di “Rebirth”.

In Giappone, invece, dopo “Batman and The Justice League”, arriva anche “Justice League Origin: Wonder Woman”, manga di Shiori Teshirogi che illustrerà la storia della Principessa delle Amazzoni, in concomitanza con la data nippponica del cinecomic con protagonista Gal Gadot.

