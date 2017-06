Wind Summer Festival, intervista a Federica Carta: 'Amici è stato essenziale'

Abbiamo intervistato Federica Carta, tra i protagonisti della sedicesima edizione di "Amici".

La giovane cantante ha partecipato al Wind Summer Festival, dove si è esibita con la canzone "Ti avrei voluto dire".

D: Cosa provi a partecipare al Wind Summer Festival?

R: L’unico grande pubblico che ho visto è stato quello di Amici, è lì che ho avuto per la prima volta la possibilità di conoscere e vedere dal vivo tanti artisti davvero molto forti. È davvero emozionante, ho capito che ci saranno molte persone.

D: Prima di esibirti segui qualche tipo di preparazione?

R: Nessuna pratica particolare, cerco di far passare il tempo e distrarmi il più possibile. Una o due ore prima di cantare non parlo con nessuno, non appena salgo sul palco tutto è più facile e bello.

D: L’esperienza ad Amici è indubbiamente importante per un giovane aspirante artista. Quanto lo è stata per te?

R: Direi che Amici è stato essenziale e mi ha insegnato tutto. Prima di tutto non ho mai saputo gestire un pubblico grande e un palco grande, Elisa ci stava più dietro durante il serale, Maria De Filippi era presente durante le prove generali, lei mi ha dato tanti consigli su come liberarmi e interpretare tanto le canzoni, mi ha detto: “quando canti devi raccontare” e a un certo punto l’ho capito e ho iniziato a dare tutto quello che potevo.

D: Il tuo album di debutto “Federica” è stato certificato Oro da FIMI GfK. Hai collaborato alla scrittura di due brani, sono quelli che ti rappresentano di più?

R: Sì, ho collaborato alla scrittore di a “People talk to me”, l’unico pezzo in inglese, e a “Attraversando gli anni” che è il brano che sento di più perché mi rappresenta da vicino e ogni volta che lo canto è come se raccontassi a me stessa quella storia e mi dicessi “sei forte”.

D: Qual è il tema che ricorre nelle canzoni dell’album?

R: Sicuramente l’amore, le sensazioni forti che ho provato.

D: Sei appassionata al Cajòn, uno strumento di percussione di origine peruviana. Come lo hai conosciuto?

R: C’è una vera e propria storia dietro questa mia passione. Questo strumento ce l’avevo nello studio dove ho iniziato a suonare, una volta l’ho preso e ho provato a cantare a suonare. Quando suono uno strumento mi sfogo, ad esempio quando sono arrabbiata piggio i tasti del pianoforte in modo più pesante.

D: Essere parte di un talent show di grande notorietà ti ha cambiato la vita?

R: Sì, è cambiato molto. All’inizio no, essendo minorenne, poi quando sono diventata maggiorenne ho vissuto il residence. Mi fa strano andare in giro per Roma, nei posti che ho sempre frequentato e dove ora la gente mi riconosce. Questo periodo sono sempre in giro per l’Italia per gli instore dove incontro molte persone.

D: Ti spaventa la popolarità?

R: Sì, in genere ho paura del mondo, di qualsiasi cosa e persona, mi faccio mille paranoie. Questo timore l’ho avuto sempre, adesso si è accentuato.

D: Come gestisci il rapporto con i fan?

R: Comunico con i social e faccio da quando sono ad Amici e cerco sempre di aggiornarli, quando li incontro sicuramente vedere quanto bene mi vogliono mi spinge a fermarmi e starci insieme il più possibile. Mi hanno prestato un cappellino,

D: Quali sono i tuoi cantanti preferiti?

R: Gli One Direction sono stati i miei idoli fino all’adolescenza, adesso sono Paolo Nutini e Alicia Kyes, anche Ed Sheeran. Duettare con loro sarebbe un sogno.

D: Nel 2017 due concorrenti di Amici, Elodie e Sergio, sono riusciti ad ottenere l’accesso per il Festival di Sanremo, direttamente nella sezione Big. Ti piacerebbe fare lo stesso?

R: Sarebbe un bel sogno, anche perché sono andati direttamente tra i Campioni. Il poter sperare di esserci è un emozione che è molto forte, non la escludo ma per il momento è un sogno e basta.

D: Come trascorrerai questa estate?

R: L’estate è pienissima di instore e spero di fare dei live e partecipare il più possibile ai festival, la cosa diversa rispetto alla altre estati e che avrò poche vacanze.

