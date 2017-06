Recensione Superman Alieno Americano un nuovo fumetto scritto da Max Landis per la DC Comics

Superman Alieno Americano è stato pubblicato in Italia dalla RW Edizioni a marzo di quest’anno, questo grande albo è uno dei fumetti che si trovano tra le grandi opere DC Comics. Questo bellissimo albo è stato scritto da Max Landis, figlio del grande regista John Landis (Blues Brothers), e disegnato da un team di artisti tra cui: Nick Dragotta, Tommy Lee Edwards, Mark Buckingham, Joelle Jones, Jae Lee.

La trama ci racconta la vita del più grande eroe dell’universo DC, Superman. Tutto inizia da quando scopre per la prima volta i suoi poteri, capisce fin da subito che non è un bambino come tutti gli altri e la sua diversità è una grande sofferenza. Ha paura di fare del male e non accetta quello che potrebbe essere: un alieno. La sua vita scorre tra intoppi e dolori, diventa grande e si trasferisce a Metropolis, una vita nuova lo aspetta ed è qui che capisce che i suoi poteri possono essere messi al servizio della comunità. Sullo sfondo della storia incontriamo tanti personaggi della DC, abbiamo Batman, Lex Luthor e Oliver Queen.

In questo fumetto ritroviamo una storia molto nota, ma questa volta troviamo nuove sfaccettature nuovi punti di vista. All’inizio dell’albo abbiamo un piccolo ragazzo che si sente impaurito da quello che gli sta succedendo, ha paura di fare del male ai propri genitori, non vuole questi poteri, ma grazie agli amici riuscirà ad affrontarli. Poi abbiamo un Clark Kent adolescente che scopre di poter finalmente controllare il suo grande potere e magari anche riuscire a divertirsi. Infine troviamo Superman, finalmente questo grande personaggio che non voleva uscire fuori riesce ad emergere e nel suo sguardo di uomo fiero troviamo tutto il coraggio di Clark Kent. Superman era dentro di lui e con tanta paura e difficoltà riesce ad emergere e da quel momento non si torna più indietro.

Il personaggio di Clark Kent che ormai conosciamo così bene ci viene mostrato con una visione molto personale dall’autore, troviamo tra queste pagine una conoscenza unica come solo Max Landis poteva fornirci. Superman e la nascita dei suoi poteri è ormai un argomento trattato fin nelle più piccole sfumature, tutto ci sembra già letto e già detto, ma sinceramente questo albo sembra avere qualcosa in più, una visione nuova o almeno una visione personale che riesce a far arrivare al lettore: il rapporto che Clark riesce a mantenere con gli amici, con le persone che lo conoscono da sempre per quello che è veramente, un ragazzo spaventato che cerca di mettere al servizio della comunità tutto il suo potere.

I disegni che troviamo all’interno dell’albo sono stati realizzati da un team di grandi disegnatori, troviamo una differenza netta tra l’inizio della storia dove abbiamo Clark da piccolo con dei colori tenui che danno sull’azzurro a quelli delle ultime pagine dove arriva Superman e i colori passano ad un rosso e giallo accesso. I cambi di colori riescono a mantenere distinte le diverse parti della storia un cambiamento che avviene anche visivamente.

© Riproduzione riservata