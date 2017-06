Johnny Depp al Festival di Glastonbury critica Donald Trump

Galleria fotografica

Articoli correlati

Cinema / Recensioni Alice attraverso lo specchio: recensione del film dove nulla è impossibile nel Tempo presente Mia Wasikowska è ancora una volta Alice nel sequel di Alice in Wonderland, questa volta per la regia di James Bobin. Alice attraverso lo specchio mostra Alice (Mia Wasikowska) appena tornata da una spedizione in mare aperto, capitano della nave ereditata dal padre. Rimanendo profondamente delusa dalla scelta della madre di cedere l’im...

Cinema / Fantasy L'Uomo Invisibile, Johnny Depp scienziato pazzo nel film Universal Continuano le voci sui prossimi film dedicati ai mostri classici della Universal Pictures, e tra questi titoli uno dei più chiacchierati è L’Uomo invisibile (The Invisible Man), che vanta come protagonista “Sua poliedricità” Johnny Depp. Questo sarà il quarto film del Monster Universe, serie iniziata co...

Cinema / Horror Nightmare torna al cinema dopo trentuno anni: per un Halloween con film da incubo Nightmare di nuovo al cinema. Torna sul grande schermo il film che non ha fatto dormire intere generazioni di spettatori: in occasione di Halloween infatti The Space Cinema ha deciso di proiettare nelle sue sale la famosa pellicola di Wes Craven, a trentun anni dalla sua uscita. Trama. Tina Grey una notte ha un incubo terribile, sogna infa...

Cinema / News Amber Heard e Johnny Depp a Venezia, comunque la coppia glamour del Lido Amber Heard e Johnny Deep, ovvero la coppia più glamour della Mostra del Cinema di Venezia. Insieme anche sul red carpet: lei come interprete di The Danish Girl, film in concorso; lui come protagonista di Black Mass - L'ultimo gangster, film in co-anteprima mondiale (è stato presentato lo scorso 4 settembre anche al Telluride Film Fes...

pagina 1 di 6 prev next