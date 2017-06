Sergio Bonelli Editore, Lavennder in uscita a luglio 23/06/2017 10:00 Giacomo "Keison" Bevilacqua, la nuova graphic novel: "Lavennder", horror psicologico da gustare sotto l'ombrellone. “Lavennder”, il nuovo fumetto scritto, disegnato e colorato da Giacomo “Keison” Bevilacqua uscirà il 12 luglio per Sergio Bonelli Editore. La copertina è stata realizzata da Aldo Di Gennaro. La trama ha come protagonisti una coppia di fidanzati, desiderosi di immergersi nella natura selvaggia e incontaminata di un'isola paradisiaca, per una vacanza romantica da sogno. Un idillio perfetto, tuttavia, presto interrotto, a causa di un avvistamento inquietante: Gwen e Aaron, infatti, si sentono osservati da una misteriosa presenza nascosta nella giungla... La nuova graphic novel di Bevilacqua attende i lettori lungo un finale epifanico, perfetto per un horror psicologico capace di tenere desta la suspence, con una perfetta tenuta drammaturgica, senza smagliature di sceneggiatura con il rischio di annoiare. Tra i comics più celebri di Giacomo “Keison” Bevilacqua, ricordiamo: “A Panda piace”, opera nata come striscie comics, diventata successivamente serie fumettisca per Panini Comics e, l'altrettanto acclamata graphic novel, “Il suono del mondo a memoria” (2016) pubblicata da Bao Publishing;

Insieme a Roberto Recchioni, Bevilacqua ha disegnato una delle cover della versione fumettistica di “Lo chiamavano Jeeg Robot” del 2015 (regia di Gabriele Mainetti) e l'albo dedicato a “Smetto quando voglio – Masterclass” del 2017 (regia di Sydney Sibilia). © Riproduzione riservata

