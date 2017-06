Complimenti per la connessione, seconda stagione: 'un progetto per l'inclusione digitale'

La seconda stagione di “Complimenti per la connessione” va in onda su Rai 1 dal 3 luglio.

Il programma ripropone una formula di intrattenimento che alterna sketch comici a un servizio di informazione che ha lo scopo di aiutare i telespettatori che non hanno molta dimestichezza con il web e fornire loro alcune competenze basilari per ricavare utilità dal mondo tecnologico contemporaneo.

La serie vede protagonisti alcuni dei personaggi di “Don Matteo”: il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), il capitano Giulio Tommasi (Simone Montedoro), Lia (Nadir Caselli), Pippo (Francesco Scali) e Caterina (Caterina silos Lobos).

Le nuove puntate di "Complimenti per la connessione" hanno una nuova ambientazione, casa Cecchini, nella prima stagione le vicende si svolgevano all'interno della caserma dei Carabinieri.

Nella seconda stagione della serie intervengono diverse guest star, tra cui il giornalista Alberto

Matano, la cui partecipazione contribuisce al chiarimento del fenomeno delle “fake news”, e la fashion

blogger Eleonora Carisi che spiegherà che cosa si intende con il termine “influencer”.

"Questa serie nasce come un progetto per l’inclusione digitale" - ha spiegato il regista Valerio Bergesio - "quindi ci è sembrato naturale come prima cosa includere nel cast della seconda stagione due figure femminili; anche per valorizzare il trio tutto maschile formato dai magnifici Nino Frassica, Simone Montedoro e Francesco Scali. Quindi nel plot abbiamo aggiunto anche i personaggi di Lia (Nadir Caselli), ovvero la nipotina di Cecchini, e sua zia Caterina (Caterina Sylos Labini), la consorte del maresciallo. Questa scelta, unita a quella di spostare l’azione dalla caserma al salotto di casa Cecchini, ha fatto sì che la serie cambiasse pelle. Ora Cecchini non è più solamente “il maresciallo”, ma è soprattutto il perno e il capofamiglia di un vero e proprio “family”, con una dimensione narrativa decisamente più ricca e dinamica. A casa Cecchini anche “internet” assume una dimensione più domestica, e quindi più vicina alla vita di tutti i giorni."

"Complimenti per la connessione" è una produzione LuxVide in collaborazione con Rai Fiction.

