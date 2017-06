I 100 personaggi più potenti di Hollywood secondo la rivista THR

La rivista The Hollywood Reporter ha stilato la classifica annuale delle 100 persone più influenti nel settore cinematografico e televisivo.

Per redigerla - come riporta la stessa rivista - ci si è basati sulla capacità finanziaria dei personaggi, sulla possibilità di accedere a ingenti somme di denaro o al numero di serie che uno showrunner ha realizzato.

Inoltre un aspetto preso in considerazione è anche soggettivo, perché pur se la società 21st Century Fox di Robert Murdoch è più redditizia di Netflix, l’azienda di video on demand di Reed Hastings e Ted Sarandos ha una posizione più alta per via della fascinazione - e “invidia” - di cui essa è oggetto ad Hollywood.

Così al centesimo posto troviamo Donald Glover, attore, musicista e produttore della serie “Atlanta”; al posto 98 c’è Reese Witherspoon, emersa come produttrice della serie HBO “Big Little Lies” che potrebbe avere una seconda stagione; subito prima di lei c’è Barry Jenkins, regista vincitore dell’Oscar per “Moonlight”; poi Neal Moritz e Vin Diesel, produttori di “Fast and Furious”.

Al posto 94 c’è Patty Jenkins, regista di “Wonder Woman” inserita soprattutto per aver dato avvio alla possibilità che dietro la macchina da presa dei cinecomics possano esserci delle donne; seguono l’attore Chris Pratt, Robert Downey Junior, l’avvocato Skip Brittenham che chiude accordi con Jeffrey Katzenberg, Thomas Tull, Ridley Scott.

Damien Chazelle, regista di “La La Land” è alla posizione 85; Brett Ratner e Len Blavatnik (della RatPac Entertainment) all’82, grazie a film come “Dunkirk”, “Justice League” e “Wonder Woman”; Frank Marshall della The Kennedy / Marshall Company al 79, grazie a “Sully”, “Jason Bourne” e nonostante la delusione per Il “GGG” e “Assassin 's Creed”; prima di lui c’è Ridley Scott e Noah Hawley, quest’ultimo showrunner per la serie “Fargo”.

Meryl Streep è al posto 75, cui seguono Denzel Washington, Peter Roth (Presidente della Warner Bros. TV) e Ava DuVernay, regista di colore della serie “13”; Christopher Nolan, Judd Apatow, nonché i produttori Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner, vincitori dell’Oscar per “Moonlight”.

Jennifer Lawrence è al posto 41, preceduta da Jason Blum produttore della Blumhouse Productions che ha lavorato a “Split”, Get Out”; segue Leonardo DiCaprio, la sceneggiatrice Shonda Rhimes (Grey Anatomy , Scandal).

Il mezzo online ritorna al posto 35 con Roy Price e Jason Ropell, CEO di Amazon Studios (di loro produzione è il film “Manchester by the Sea”, la serie “Mozart in the Jungle”); poi Jeremy Zimmer, David Kramer e Jay Sures dell’agenzia di spettacolo United Talent Agency; Steven Spielberg, JJ Abrams, Chris Meledandri della Illumination Entertainmen, Tony Vinciquerra e Tom Rothman della Sony Pictures Entertainment (atteso è il risultato di “Spider-man Homecoming”), il neo-assunto Jim Gianopulos CEO della Paramount Pictures che dovrà risollevarla dopo la perdita operativa di 445 milioni di dollari nell’anno fiscale 2016.

Al posto 17 c’è John Lasseter della Walt Disney e Pixar Animation Studio, al 15 Kevin Tsujihara e Toby Emmerich della Warner Bros, preceduto da Richard Lovett, Kevin Huvane e Bryan Lourd dell’agenzia CAA. Prima di loro si posizione l’agenzia WME.

Stacey Snider e Emma Watts della 20th Century Fox sono al numero 12, grazie al successo di film come “Logan” e “Il diritto di contare”. Sempre il gruppo Fox vede Peter Rice, di Fox Networks Group al decimo posto.

Al nono posto c’è Oprah Winfrey, preceduta dai CEO della Walt Disney Studios, Warner, 21st Century Fox NBCUniversal.

Al secondo posto appunto Reed Hastings e Ted Sarandos di Netflix: l’azienda ha prodotto serie come “The Crown” , “Strange Things”, “13 radon way”. Ha 8.8 miliardi di dollari di fatturato annuo, pur se con un utile netto di 187 milioni.

Al primo posto c’è Bob Iger, Presidente e CEO della Walt Disney Co., grazie al successo di film come “La bella e la bestia” (leggi l’intervista allo sceneggiatore del film), ai parchi divertimento, al canale ABC.

