L'amore ai tempi di Hollywood, tra gossip, scandali e divorzi

In termini di gossip hollywoodiano, il 2016 è stato segnato dal divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, una vicenda dai risvolti piuttosto spiacevoli visto che la Heard ha addotto, tra i motivi della separazione, il fatto che l’ex-marito fosse un tipo violento a causa soprattutto dei suoi problemi di alcolismo. Oggi la storia sembra essere già stata dimenticata dai media, e Depp sta facendo di tutto per riabilitare la sua immagine: è apparso in “Animali fantastici e dove trovarli”, ha capitanato il recente “Pirati dei Caraibi 5”, e presto lo vedremo in “Assassinio sull’Orient Express”. Amber Heard è andata ad allungare la già impressionante lista di ex dell’attore, inaugurata nel 1983 con la truccatrice Lori Anne Allison; Depp l’ha sposata nel 1983, a soli 20 anni, per poi divorziare nel 1985.

Depp non ci ha messo molto a riprendersi dal matrimonio, e alla fine degli anni Ottanta ha avuto una breve relazione con Sherilyn Fenn, futura star di “Twin Peaks”. A questa relazione è seguita l’intensa storia d’amore con Winona Ryder, conosciuta sul set di “Edward mani di forbice”. Come prova dei suoi sentimenti, Depp si è fatto tatuare sul braccio destro la frase “Winona Forever”, ma quando nel 1993 i due si sono separati, il tatuaggio ha subìto una piccola correzione, diventando “Wino Forever” (“Ubriacone per sempre”).

In seguito l’attore ha avuto un breve flirt con Ellen Barkin ma la notevole differenza di età (9 anni) dev’essere stata uno dei fattori per cui la relazione non ha funzionato. A metà degli anni ‘90 è stata la volta della grande storia con la top model Kate Moss per la gioia dei paparazzi e dei fotografi delle grandi riviste, impazziti per una coppia tanto trendy e fotogenica. Archiviato anche questo capitolo, Depp ha conosciuto quella che di fatto è stata la sua partner più duratura, la cantante e attrice francese Vanessa Paradis: pur non essendosi mai sposati, i due sono rimasti insieme per 14 anni, dal ‘98 al 2012, e hanno avuto due figli. L’ultima arrivata è stata appunto Amber Heard: lei e Depp si sono sposati alle Bahamas nel 2015, ma come sappiamo il matrimonio è finito in modo disastroso.

Nonostante la giovane età (ad agosto compirà 27 anni) Jennifer Lawrence può già vantare delle storie d'amore importanti. Oggi si dice che l'attrice stia frequentando il regista Darren Aronofsky (con il quale c'è una differenza d'età di 20 anni), ma per ora non sembra una cosa seria. Prima di Aronofsky c'è stata la relazione con Chris Martin, il frontman dei Coldplay, conquistato dalla star di "Hunger Games" ad appena 5 mesi dal divorzio con Gwyneth Paltrow; la storia tuttavia è durata appena un anno, con continui alti e bassi.

Insomma, l'unico uomo ad aver fatto davvero breccia nel cuore della Lawrence sembra essere stato Nicholas Hoult, conosciuto nel 2010 sul set di "X-Men: First Class"; i due si sono brevemente separati nel 2013 per poi riconciliarsi in occasione di "X-Men: Giorni di un futuro passato", ma la scintilla si è spenta definitivamente nel 2014.

Passiamo a un’altra star del franchise degli X-Men, Michael Fassbender, il quale, per essere un sex symbol, è piuttosto reticente quando si tratta di parlare delle sue storie d’amore. Dal 2014 frequenta Alicia Vikander, conosciuta sul set del film “La luce sugli oceani”, ma in un’intervista ad Esquire l’attore ha dichiarato che sia lui che la Vikander “hanno deciso di non parlare della loro relazione”.

Le storie d’amore nate sui set sono talmente frequenti da diventare quasi un cliché, ma a volte il mondo dell’intrattenimento ci riserva coppie più inaspettate. È il caso di Emilia Clarke, l’amatissima Daenerys de “Il trono di spade”, e Seth MacFarlane, noto soprattutto per aver creato “I Griffin” e “American Dad”. I due si sono frequentati per circa sei mesi nel 2013, ma sono rimasti buoni amici. Negli anni i tabloid hanno sostenuto che la Clarke abbia avuto relazioni con Jared Leto e James Franco, ma si tratta, appunto, di speculazioni smentite dalla diretta interessata.

(Foto: Getty Images)

© Riproduzione riservata