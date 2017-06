Spider-Man: Homecoming, un nuovo inizio per l'eroe Marvel Comics

Spider-Man: Homecoming, il nuovo capitolo della saga sull’eroe Marvel più famoso torna al cinema con un nuovo inizio a partire dal prossimo 6 luglio. Per l’occasione sono stati presentati i primi quindici minuti nei quali vengono presentati alcuni dei personaggi protagonisti nel film diretto da Jon Watts ed interpretato tra gli altri da Tom Holland, Marisa Tomei, Robert Downey Jr. e Chris Evans.

In questo primo trailer viene presentata la genesi dell’antagonista di Spider-Man, l’Avvoltoio, interpretato da Michael Keaton che dall’acclamato Birdman passa ad indossare i ferrosi panni del villain alato Vulture. Adrian Toomes (Michael Keaton) viene arbitrariamente estromesso dall’incarico di smaltimento dei rifiuti alieni dispersi a seguito della battaglia finale degli Avengers. Scosso dall’arroganza delle agenzie governative e senza più un soldo, decide di tenere per sé i materiali che era riuscito ad accantonare prima dell’estromissione dall’incarico e da inizio ad un attività illecita ma molto remunerativa, creando un armatura alata capace di farlo volare.

Tom Holland interpreta il nuovo Spider-Man, già apparso al cinema in Captain America: Civil War. Una nuova versione dell’adolescente Peter Parker, un giovane e pedante Spider-Man, entusiasta della sua nuova vita da Avengers sotto l’attenta ed ironica guida di Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr) che annoiato della sua quotidianità, fatta di piccole minacce criminali sventate, ed in attesa che i Vendicatori richiedano nuovamente la sua presenza, s’imbatte in un gruppo di rapinatori dalle armi realizzate in tecnologia aliena.

Peter viene presentato come un giovane più estroverso rispetto ai precedenti personaggi apparsi nelle precedenti edizioni filmiche del fenomeno Spider-Man. Sempre a caccia di riprese con la sua inseparabile videocamera per testimoniare i momenti più esaltanti della sua vita, permette al regista di alternare brevi momenti di sequenze soggettive.

Nel cast sono inoltre presenti anche la popolare attrice californiana Zendaya (Shake It Up), Jon Favreau e Stan Lee che anche in questo nuovo capitolo di Spider-Man fa la sua breve apparizione cosi come era ultimamente accaduto anche in i Guardiani della Galassia Vol. 2.

© Riproduzione riservata