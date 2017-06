Raven's Home, preveggenza e risate nel nuovo trailer

"Raven's Home">Raven's Home", spinoff della fortunata serie tv "Raven", esordirà il prossimo 21 luglio su Disney Channel con le avventure delle amiche Raven Baxter e Chelsea Daniels, madri divorziate e impegnate a crescere i rispettivi figli sotto lo stesso tetto. La loro esistenza relativamente tranquilla viene stravolta quando si scopre che uno dei figli di Raven, Booker, ha ereditato da sua madre il potere della preveggenza, con conseguenze decisamente imprevedibili. Ci saranno guai e anche molte risate, a giudicare dal trailer pubblicato pochi giorni fa.

La serie madre "Raven" venne trasmessa fra il 2003 e il 2007 per più di cento puntate, infrangendo la cosiddetta "legge dei 65 episodi" formulata nel 1984 da Michael Eisner e Frank Wells, che vietava di sforare tale limite per non annoiare il pubblico. La vicenda era incentrata sulla giovane Raven, una teenager americana dotata del potere di chiaroveggenza e intenzionata a tenerlo nascosto per non essere giudicata un fenomeno anormale e bizzarro. Solamente i genitori Victor e Tonya, suo fratello minore Cory e i suoi amici Eddie e Chelsea erano al corrente della verità.

Il successo di "Raven" ha convinto i produttori a realizzare lo spinoff "Cory alla Casa Bianca" prima dell'imminente "Raven's Home">Raven's Home", nel quale le protagoniste storiche Raven-Symoné e Anneliese Van Der Pol riprenderanno i rispettivi ruoli. La parte del piccolo Booker sarà appannaggio del promettente Issac Ryan Brown, Navia Robinson sarà Nia, Jason Maybaum interpreterà Lev e a sovrintendere il tutto troveremo gli esperti Jed Elinoff e Scott Thomas.

Raven-Symoné, attualmente impegnata come doppiatrice nel cartone animato "Animal Crackers", è un vero prodigio della televisione: esordì sul piccolo schermo a soli tre anni ne "I Robinson" nel ruolo della piccola e pestifera Olivia. Si è dedicata anche alla musica pubblicando il suo primo album, "Here's to New Dreams" nel 1993 cui ha fatto seguito "Undeniable" nel 1999. La Simoné non ha mai fatto mistero di essere ossessionata dalle acconciature di capelli e di essere legata a Lindsay Lohan da una profonda amicizia. In più di una occasione ha rivelato che il suo cartone preferito è il trasgressivo "South Park".

© Riproduzione riservata