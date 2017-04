Jonathan Demme, scrisse anche un libro il regista scomparso

Jonathan Demme, il regista scomparso oggi a New York aveva raccontato il suo rapporto con lo sceneggiatore di "Philadelphia" in un libro ripubblicato di recente.

Si tratta di "Blue Days, Black Nights: A Memoir of Desire". Negli anni immediatamente dopo la sua candidatura agli Academy Award per "Philadelphia", lo sceneggiatore Ron Nyswaner affronta un periodo difficile.

Affronta la dipendenza dalla droga è dall'alcol, ed è solo grazie alla collaborazione con Demme che riesce a guarire. Demme tra comicità involontaria è consigli continui porta Nyswaner ad uscire dalle sue tenebre.

Demme, di origini inglesi lavorò anche come giornalista alla fine degli anni '60 a Londra, prima di entrare in contatto con Roger Corman. Si trasferì con la famiglia a Miami, e nel 1974 diresse "Femmina in gabbia" prodotto dallo stesso Corman.

Demme è morto per complicazioni dovute ad un tumore a settantatré anni. Tra i suoi film ci sono “Il silenzio degli innocenti" ("The Silence of the Lambs", 1991) per cui vinse l'Oscar alla regia, "Philadelphia" (1993).

Seppe virare anche verso la commedia, come "Rachel sta per sposarsi" ("Rachel Getting Married", 2008), "Dove eravamo rimasti" ("Ricki and the Flash", 2015). Lascia la moglie, l'artista Joanne Howard, e tre figli

© Riproduzione riservata