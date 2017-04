Tutto può succedere, seconda stagione: intervista a Esther Elisha

La seconda stagione di “Tutto può succedere” torna questa sera su Rai 1 con una nuova puntata e prosegue nel raccontare le vicende che ruotano attorno alla famiglia Ferraro.

In occasione del compleanno di Max i suoi genitori assumono un singolare mago degli insetti per rendere la festa più dinamica. Tuttavia Alessandro (Pietro Sermonti) e Cristina (Camilla Filippi) restano stupiti dal comportamento dell'uomo. Carlo (Alessandro Tiberi) è angosciato in quanto Feven (Esther Elisha) è intenzionata a far saltare il loro matrimonio, questo stato di confusione causa un'ulteriore complicazione della sua condizione e finisce per avvicinarsi a un'altra donna.

Abbiamo intervistato l'attrice Esther Elisha, interprete del personaggio di Feven.

D: Per cosa si caratterizza la seconda stagione di “Tutto può succedere”?

R: Gli ingredienti sono gli stessi della prima stagione, Tutto può Succedere è un dramedy, come ama ripetere Pietro Sermonti, ovvero alterna momenti di dramma alla commedia, come la vita.

D: Cosa hai provato dopo aver letto la sceneggiatura?

R: Avendo visto tutte le stagioni di Parenthood, la serie americana di cui Tutto può succedere è un adattamento, sapevo cosa aspettarmi, ci sono dei cambiamenti dovuti alla volontà di renderla una storia italiana, ma devo dire che anche la famiglia americana a cui si ispira è piuttosto "calda".

D: Rispetto alla prima stagione, come cambia il percorso del tuo personaggio?

R: Feven si renderà conto di essere più simile a Carlo di quanto pensi, cosa che mi diverte molto.

D: La serie racconta la frenesia della quotidianità, a tuo parere quali sono i lati della trama che hanno affezionato il pubblico?

R: Penso la vulnerabilità dei personaggi, il loro credere nei legami, nei rapporti e poi questa dinamica per cui nessuno si fa i fatti propri, mai, ma per una ragione valida: il volersi bene, perciò se riguarda te, riguarda anche me.

D: La family fiction è assiduamente proposta dalla televisione italiana, cosa pensi di questo genere di racconto?

R: Se per family fiction si intende una serie che può essere seguita da tutta la famiglia insieme e dunque essere un momento di condivisione in cui tutti possono trovare elementi di intrattenimento e riflessione, ben venga.

D: Sei impegnata su set di altre serie televisive?

R: Non per il momento, sarò a teatro in autunno con Disgraced di Ayad Akhtar diretta da Martin Kušej.

