Kingsman 2: The Golden Circle, prossimamente al cinema 26/04/2017 13:00 Kingsman 2: The Golden Circle, Colin Firth torna nei panni della spia accanto ad Halle Berry e Julianne Moore Kingsman, il film apparso nelle sale cinematografiche italiane nell’inverno del 2015 sta per avere un seguito. L’agenzia segreta indipendente narrata nel primo episodio, tratto dal fumetto Marvel Comics dal titolo The Secret Service, scritto da Mark Millar ed illustrato da Dave Gibbons, pubblicato nel corso del 2012, narra le azioni intraprendenti di spie indipendenti dall’impeccabile stile inglese i cui membri hanno un nome in codice che rievoca quello dei Cavalieri della Tavola Rotonda. Nel primo episodio, "Kingsman Secret Service", un giovane agente veniva reclutato dopo la scomparsa del padre. Venuto a sapere dell’organizzazione segreta della quale faceva parte il suo ascendente, ne divenne un membro sotto l’ala protettiva del suo mentore (Colin Firth). In questo nuovo episodio dal titolo "Kingsman The Golden Circle", la trama vede un attacco alla sede dell’agenzia segreta. I Kingsman attaccati nella loro casa dovranno cercare collaborazione con un ente di spie segrete simile a loro con il quale dovranno collaborare. Anche "Kingsman The Golden Circle" è diretto da Matthew Vaughn che ripercorrerà quindi lo stile spettacolare già proiettato con Kingsman Secret Service. Il cast stellare vedrà tra i protagonisti oltre a Colin Firth anche Halle Berry, Julianne Moore, Jeff Bridges e Channing Tatum. Kingsman The Golden Circle del quale è stato rilasciato da poche ore l’ultimo trailer ufficiale, uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo settembre. © Riproduzione riservata

