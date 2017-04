The Pro, dalla graphic novel al film in cantiere per Paramount Pictures

Paramount Pictures ha acquistato i diritti di “The Pro”, l'irriverente graphic novel firmata da Garth Ennis e Jimmy Palmiotti, in collaborazione con Amanda Conner e Paul Mounts.

“The Pro” debutta nel 2002, pubblicata da Image Comics. La trama ha come protagonista una prostituta che si risveglia con superpoteri. Affatto entusiasta, si unisce alla League of Honor, evidente versione parodistica della Justice League, i cui membri sono altrettanti alter ego semi-grotteschi dei più popolari supereroi di DC Comics: vale a dire, Superman, Wonder Woman, Batman & Robin, Lanterna Verde e il velocista scarlatto, The Flash.

Riuscirà la sguaiata protagonista, dietro all'atteggiamento da dura i lettori impareranno a conoscere talenti imprevidibili, a imboccare la via eroica dei suoi nuovi colleghi?

“The Pro” è un fumetto molto amato anche dalla critica grazie alla brillante capacità di mettere a tappeto il genere comics dedicato ai supereroi. Un'opera definita semplicemente esilarante che getta uno sguardo umoristico d'impatto: un capolavoro e la migliore storia scritta da Garth Ennis.

L'adattamento della sceneggiatura del progetto cinematografico è affidato a Zoe McCarthy.

Nel frattempo, il fumettista Jimmy Palmiotti vede un'altra sua creazione catturare l'interesse di Hollywood: si tratta del personaggio comics di grande successo Painkiller Jane, realizzato insieme a Joe Quesada, apparso per la prima volta in una miniserie nel 1996 e già approdato in televisione, grazie a un film nel 2005 e una serie tv nel 2007. Protagonista di questa promettente, nuova trasposizione per il grande schermo sarà Jessica Chastain. L'attrice vestirà dunque i panni della poliziotta investita da superpoteri dopo l'esposizione alle radiazioni di misteriose armi chimiche durante una missione sotto copertura.

