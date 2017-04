L'inganno, immagini dell'infrazione dei tabù nel video del film con Nicole Kidman 24/04/2017 12:45 "L'inganno" è il film con Nicole Kidman, Kirsten Dunst e Elle Fanning. È stato pubblicato un nuovo trailer del film “L’inganno”, diretto da Sofia Coppola. Nel trailer si mostra Martha Farnsworth (Nicole Kidman) che gestisce un collegio: arriva John McBurney (Colin Farrell) un soldato trovato nei paraggi, e le giovani cominciano a provare attrazione per lui. Da Edwina Dabney (Kirsten Dunst) a Alicia (Elle Fanning), ma nelle immagini finali la vendetta delle donne pare compiuta. La trama è ambientata in Virginia durante la guerra civile: in un collegio femminile le alunne sono protette dal mondo esterno tra rigore e menzogne. Un soldato ferito viene ospitato e condotto al riparo, e il collegio comincia ad essere pervaso da una tensione sessuale finora sconosciuta. Lentamente dei tabù cominciano ad essere infranti. Il film è tratto dal romanzo “The Beguiled” di Thomas Cullinan. Nel cast ci sono anche Emma Howard, Oona Laurence, Angourie Rice e Addison Riecke. © Riproduzione riservata

