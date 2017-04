Doctor Who, si pensa ad una nuova protagonista femminile

Doctor Who, la longeva serie televisiva che ha per protagonista un eccentrico signore e viaggiatore del tempo e dello spazio che ha appassionato diverse generazioni susseguitesi dal 1963 ad oggi, sebbene con qualche interruzione, si sta per rigenerare, per mutare nella forma e nell’aspetto. Infatti, Peter Capaldi, interprete dell’attuale dottore, sta per lasciare la fortunata serie tv al termine della corrente stagione. Dalla serie tv è stato tratto l'omonimo comic pubblicato dalla Titan Books, e il Magazine della Panini Comic.

Il Tardis, la bizzarra macchina del tempo che muta di aspetto e dimensioni, con interni immensi rispetto alla forma esterna, sta per avere un nuovo viaggiatore. In molti si stanno interrogando sulla prospettiva che il nuovo dottore possa assumere una forma femminile e più aggraziata rispetto ai precedenti personaggi. Il tempo sembra maturo per questo passaggio di consegne. Infatti dalla prima apparizione si sono susseguiti più di dieci interpreti maschili nel personaggio del dottore. The Doctor sembra ora proiettato verso una nuova rinascita, un nuovo riavvio.

L’attrice Billie Piper interprete in Doctor Who di Rose Tyler dal 2005 al 2013 ha considerato la necessità di questo cambiamento che ha riscosso il favore dei fan e degli appassionati della serie televisiva, oltre a quello dell’attuale interprete del dottore, Peter Capaldi.

Un successo pronto quindi a rinnovarsi con il dottore che muterà nuovamente la propria forma e questa volta è probabile che muti in sembianze femminili. Oltreoceano sono stati anche proposti alcuni nomi tra cui anche quello di Tilda Swinton. Tuttavia, dalla emittente BBC giungono le prime smentite relative alle scelte effettuate per il cast. Restando in attesa di novità ed annunci circa l’attrice o eventualmente l’attore che continuerà a dare un volto al dottore, si può affermare che la serie tv potrà contare comunque in una narrazione ritenuta, nella sua essenzialità, vincente. La serie, basa infatti il suo successo sulla lotta contro le minacce aliene che uno scienziato, rinnegato dai suoi colleghi, sventa con l’aiuto di amici reclutati durante i suoi viaggi.

