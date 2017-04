American Gods, intervista all'attrice Yetide Badaki: 'ero già una grande fan di Neil Gaiman'

Il debutto della prima stagione di "American Gods" è atteso su Starz il 30 aprile. Dal 1° maggio, gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video.

Leggi la trama

Abbiamo intervistato l’attrice Yetide Badaki, interprete del personaggio di Bilquis.

D: In "American Gods" è raccontato il conflitto tra antichi e nuovi dei.. Quali sono le loro principali differenze?

R: I vecchi dei, molto simili alle persone che li venerano, provengono da numerose culture e tradizioni diverse. Sono stati portati in America dai loro adoratori e il loro rapporto è simbiotico. I nuovi dei giungono come risposta alla moderna attrazione della società verso la tecnologia, i media, il denaro ecc. La loro venerazione è più insidiosa in quanto la maggior parte delle persone non si rende conto di come sfruttino la loro devozione.

D: La serie rappresenta l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo fantasy di Neil Gaiman, lo hai già letto?

R: Sono un'appassionata di fantascienza e fantasy, quindi sì, ho letto il romanzo quando è uscito. Ero già una grande fan di Neil Gaiman e ogni giorno devo darmi un pizzicotto per il fatto di essere parte di uno degli incredibili mondi che ha creato.

D: L'andamento della trama coincide perfettamente con quello del romanzo?

R: La serie televisiva, con il consenso e la supervisione di Neil Gaiman, aggiunge e amplia il mondo che ha creato nel romanzo, conduce gli spettatori all'interno di capitoli passati o rapidamente esplorati nel libro. I due vanno di pari passo, pertanto il romanzo è un compagno meraviglioso della serie.

D: Qual è la storia del tuo personaggio, Bilquis?

R: Bilquis è la dea dell'amore, una dei vecchi dei. Ora cerca di districarsi in un nuovo mondo che sembra non avere rispetto delle relazioni umane.

D: Cosa pensi della mitologia?

R: Adoro l'idea che gli dei siano fatti della stessa sostanza dei sogni. C'è qualcosa di incredibilmente entusiasmante nel concetto che i mortali che venerano gli dei sono in realtà gli stessi che li creano. Se si è in grado di creare un dio, quanto potenti si deve essere?

D: Parteciperai a qualche altro progetto televisivo o cinematografico?

R: È un enorme piacere prestare la mia voce a un personaggio chiamato come me in Call of Duty: Infinite Warfare. Al momento il film Cardinal X con Francesca Eastwood e diretto da Angie Wang che sta debuttando sul circuito dei festival.

© Riproduzione riservata