Recensione Pretty Deadly un western-fantasy di grande valore per la Bao Publishing

Pretty Deadly è il nuovo lavoro pubblicato dalla casa editrice Bao Publishing. Questo fantastico fumetto ci porta in un mondo sospeso tra realtà e sogno, in uno albo che riesce a fondere lo stile western a quello fantasy. In America, Pretty Deadly, è uscito grazie alla nuova linea editoriale della Image Comics, che ha visto in questo team creativo tutto al femminile un grande potenziale. L’autrice dell’opera è Kelly Sue Deconnick mentre i disegni sono di Emma Rios.

All’inizio della trama troviamo una ragazza, Sissy, vestita in modo strano con un anziano pistolero cieco, Volpe, che vanno di città in città a raccontare la storia di Ginny, la figlia della morte. Il loro racconto così forte ed emozionante narra la storia di una giovane donna bellissima, che viene rinchiusa in una torre dal marito per colpa della forte gelosia che prova verso di lei, durante la sua prigionia la donna chiede aiuto alla morte per poter sfuggire alla sua disperazione e da questo incontro nasce una bambina, Ginny, che sarà la figlia della morte. Ma la storia non rimarrà solo un racconto, tra lo scorrere delle pagine tutto diventa realtà e Ginny diventerà il mietitore di vendetta.

I primi due numeri di questo fumetto sono arrivati in Italia tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017, ed ora c’è grande attesa per il terzo numero della saga. Questo fumetto riesce ad unire due generi letterari tanto diversi tra loro come lo stile western e il fantasy, una sorta di unione che potrebbe sembrare forzata ma che invece tra le pagine di Pretty Deadly risulta quasi naturale. Il racconto scorre non proprio lineare, ma i personaggi che incontriamo sono davvero tanti e si inseriscono nella storia poco alla volta per arrivare ad uno scontro finale davvero emozionante, dove tutti coloro che scendono in campo trovano una collocazione.

I personaggi principali sono la giovane Sissy, una ragazza dagli occhi di due colori diversi, e il vecchio cieco, Volpe, che la accompagna e la difende. Volpe cerca di proteggere Sissy da coloro che la cercano per ucciderla, lei non capisce perché la sua esistenza possa essere così importante ma con il tempo inizia a capire. Sissy è una bambina particolare, è la prole di mille morti violente ed è nata dove il sangue incontra il fiume, lei sarà colei che potrà sostituire la morte. Oltre a loro due, tanti sono i personaggi che si accodano pagina dopo pagina in una storia davvero unica ed emozionante.

Oltre alla storia ben raccontata e con un crescendo di patos che ti porta fino alla fine dove tutto inizia ad avere un senso, ci sono i disegni di Emma Rios che rendono tutto davvero magnifico. Ogni tavola rispecchia il grande lavoro dell’artista e si nota nei tanti particolari l’accuratezza e la maestria della Rios. La cruda realtà di alcuni combattimenti, specialmente nel secondo volume, ti colpisce come se ti trovassi veramente all’interno della storia.

© Riproduzione riservata