Ballando con le stelle, nona puntata: Morgan ospite speciale della semifinale del dance show

Galleria fotografica

Altri articoli Home

"Fear The Walking Dead", lo spin-off della più famosa serie tv a tema apocalisse zombie, tornerà negli Stati Uniti il 3 giugno sulla AMC. Fino ad allora, considerando che la serie madre è in pausa dopo il sanguinoso finale della settima stagione, saremo costretti ad accontentarci del poster ufficiale della prossima stagione che...

La nuova edizione del "Maurizio Costanzo Show" va in onda in seconda serata su Canale 5 dal 20 aprile 2017. Nel corso della prima puntata intervengono numerosi ospiti, tra cui il vincitore della dodicesima edizione de "L'isola dei famosi" Raz Degan, lo showman Fiorello, la cantautrice Paola Turci e il giornalista, scrittore e autore televisi...

Alcune serie televisive hanno elaborato racconti sulle manifestazioni del terrorismo. La destabilizzazione dell’ordine sociale e le sue conseguenze sono elementi centrali in due recenti produzioni, “Quantico” e “24: Legacy”. In entrambe le fiction è presente un intricato percorso di ricerca strutturato in raffi...

"I Simpson" (Titolo originale: "The Simpsons") festeggiano i trent'anni dal debutto sul piccolo schermo, avvenuto il 19 aprile 1987 all'interno del "Tracey Ullman Show". Dal 17 dicembre 1989 gli episodi della sitcom animata creata dal fumettista statunitense Matt Groening iniziarono ad essere trasmessi in prima serata e nel corso d...

La fiction “Di padre in figlia” debutta questa sera su Rai 1. Leggi la trama Abbiamo intervistato l’attrice Francesca Cavallin, interprete del personaggio di Pina. D: Nella prima puntata il tuo ruolo contribuisce all'esaltazione di un tema significativo, il supporto tra donne. Come hai approcciato questo personaggio? R: Credo ...

"Z Nation" è una serie tv che sfrutta il successo di show a base di zombie e apocalisse come "The Walking Dead" per fare un po' di satira americana senza troppi pensieri, strizzando l'occhio a prodotti exploitation degli anni settanta e agli splatter del decennio successivo. In un mondo crollato per il diffondersi dell'epidemia di virus che ...