Boston - Caccia all’uomo: il terrorismo raccontato in una video dal regista Peter Berg

Il film “ Boston - Caccia all’uomo ” (“Patriots Day”) racconta come avvennero le ricerche degli attentatori durante l’atto terroristico del 15 aprile 2013. La vicenda si muove con personaggio come il sergente Tommy Saunders ( Mark Wahlberg ), l’agente speciale Richard DesLauriers ( Kevin Bacon ), il poliziotto Jeffrey Pugliese (JK Simmons) e il comandante John Goodman.

“Mi ricordo di quanto ero consapevole commosso, di come la città ci fosse - dice Peter Berg - ovviamente radunata per catturare quei due criminali. Ma anche per darsi un forte sostegno, l’un altro dopo l’attentato”.

Il regista Peter Berg in un video racconta come la popolazione di Boston collaborò durane le riprese del film “ Boston - Caccia all’uomo ” di cui è regista.

Il regista Peter Berg in un video racconta come la popolazione di Boston collaborò durane le riprese del film "Boston - Caccia all'uomo" di cui è regista.

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Ben Affleck sarà il regista e il protagonista di “Testimone d’accusa”, ennesimo film basato sull’omonima commedia (a sua volta tratta da un racconto breve della stessa autrice) di Agatha Christie. Chiunque decida di riprendere in mano questa particolare storia, non può fare a meno di confrontarsi con quello che...

Il primo trailer del film “American Assassin” diretto da Michael Cuesta è stato pubblicato su YouTube. Nelle immagini si vede il protagonista Mitch Rapp (Dylan O’Brien) addestrato da Stan Hurley (Michael Keaton). In altre scene un terrorista in una spiaggia spara sui bagnanti. La trama segue l'ascesa di Mitch Rapp, un rec...

The Bye Bye Man è il film horror di Stacy Title con Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Doug Jones e Michael Trucco. Nel 1969 Larry attiva in macchina davanti a casa di una donna, la chiama, lei esce e poi rientra: lui prende un fucile e le spara. Poi fa lo stesso con i vicini di casa, mentre chiede continuamente: “qualc...

Il box office dei film più visti negli Stati Uniti dal 14 al 16 aprile 2017 vede entrare al primo posto “Fast & Furious 8” (“The Fate of the Furious”, 98.786.705 dollari): la storia è quella di Dom Toretto che a causa della maliarda Cipher tradisce la famiglia (leggi la recensione). Al secondo posto resta ...

Heal The Living ("Réparer les vivants") di Katell Quillévéré è uscito nelle sale statunitensi in questa settimana e sta ottenendo delle buone critiche. Tra gli interpreti ci sono Emmanuelle Seigner (leggi l’intervista), Bouli Lanners (leggi l’intervista). In Italia il film francese &egr...

By the Time It Gets Dark è il film Anocha Suwichakornpong uscito nelle sale statunitensi, e che sta ottenendo buone critiche. La trama segue due donne che arrivano in una casa isolata, circondata da campi e montagne. La donna più giovane dirigerà un film sulla più anziana, uno scrittrice che ha guidato il movimento stud...