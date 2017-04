Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse: il film commedia sul ‘padre chioccia’ con Omar Sy

Famiglia all’improvviso - Istruzioni non incluse è il film nelle sale diretto da Hugo Gélin con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston.

La storia è quella di Samuel che vive nel Sud della Francia: non ha troppe preoccupazioni giornaliere, finché una ex ragazza si presenta dicendo che la figlia è anche la sua.

La piccola ha pochi mesi, e la donna la lascia a Samuel: lui non sa come accudirla, ma col tempo riesce ad crescerla ed avvicinarsi a lei. Dopo otto anni Samuel e la piccola Gloria ricevono una sorpresa che cambia le loro vite.

“La sceneggiatura del film mi ha ricordato film come “La vita è bella” di Roberto Benigni o “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino - dice il regista Hugo Gélin - Inoltre ho pensato che con un padre improbabile, un amico generoso, e una madre che torna e con la quale nessuno vuole avere a che fare, ce n'era abbastanza per raccontare una storia divertente e commovente”.

Omar Sy descrive il suo personaggio come “un padre «chioccia». Accudisce la sua piccola e non vuole lasciarla andare (…) La prova: quando, dopo otto anni, sua figlia dorme lontano da lui, lui non lo sopporta. Non si sente a posto senza di lei, e vive solo per lei”.

“Famiglia all’improvviso” è tratto dal film messicano “Instructions not included” (“No se aceptan devoluciones”) di Eugenio Derbez. Ha incassato finora 32 825 000 al mondo.

