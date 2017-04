Guardians of Galaxy volume 3, l'annuncio

Guardians of Galaxy sin dal suo primo episodio ha ottenuto un ottimo successo di pubblico ed i favori della critica. Apparso al cinema nell’ottobre del 2014 è subito diventato un cult per gli amanti del genere ed entrato nelle simpatie dei fan, contagiati da quell’aria di eroi strampalati ed ironici che accompagnavano le loro avventurose battaglie con dell’ottima musica d’annata, risalente agli anni ottanta o giù di lì. Tale successo ha infatti portato, nel corso del 2015, alla realizzazione di una serie animata dal titolo Marvel's Guardians of the Galaxy, nella quale il gruppo di guerrieri galattici riproponevano le loro gesta e le loro battaglie per proteggere la Galassia dai piani malvagi del potente Thanos.

In attesa del secondo volume Guardiani della Galassia Vol. 2, in uscita nelle sale italiane il prossimo 25 aprile, James Gunn, regista sia del primo che del secondo volume, ha annunciato, nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Entertainment Weekly, di prevedere una trilogia. Si è infatti detto entusiasta di come la storia viene narrata nel secondo volume dei Guardiani della Galassia e di come vengono analizzati e presentati con maggior dettaglio i personaggi. Uno stile che secondo James Gunn potrebbe continuare anche nel terzo ed eventuale episodio della saga.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e Karen Gillan potrebbero quindi ritrovarsi nel cast del terzo episodi di quella che a tutti gli effetti sta diventando una saga. In attesa di nuovi sviluppi circa il terzo volume della serie non resta che attendere la prossima settimana per gustare il secondo volume. In alternativa Gamora, Nebula, Star Lord e Drax potranno essere apprezzati anche nel gruppo dei Vendicatori in Avengers: Infinity War previsto per l’aprile del 2018.

