Panini Comics ristampa Noragami, il popolare manga di Adachitoka 21/04/2017 10:00 "Noragami" per Panini Comics: trama e protagonisti del manga giapponese. Panini Comics ristampa “Noragami”, il popolare manga scritto e disegnato da Adachitoka, in uscita il 27 aprile. La trama prende piede con l'adolescente Hiyori Iki che finisce sotto un autobus nel tentativo di salvare un coetaneo appeno incontrato, Yato. Hiyori ha una famiglia facoltosa con il padre medico, proprietario di una clinica, ed è un'appassionata del wrestling. Tuttavia, dopo essere stata investita, è costretta a un'esistenza tra il mondo terreno e l'aldilà provvista di una coda che collega la propria anima al corpo, ormai addormentato; senza di essa morirebbe.

Dopo l'incidente, ha la capacità di distinguere gli dei grazie all'olfatto; inoltre, continua a indossare la tradizionale divisa scolastica. Chiede aiuto a Yato per ritrovare la dimensione umana. Un'altra caratteristica che la contraddistingue è la natura buona e affidabile, sempre pronta a prodigarsi verso il prossimo. Yato è una piccola divinità caduta in disgrazia, desideroso di possedere un tempio e non affossare nell'oblio. Nel passato era un dio della guerra, ora cerca di raccimolare la somma necessaria per esaudire il proprio sogno: la sua assistenza costa 5 modici yen, e per farsi pubblicità, è solito rendere noto il suo numero di cellulare scrivendolo ovunque gli capiti. Ha l'aspetto e il fascino del bello e maledetto, nonostante il look casual di tuta e sciarpetta al collo.

Nel corso della serie manga, Yato e Hiyori finiranno per innamorarsi. Yukine, lo strumento divino di Yato tanto cercato, all'occorrenza, si tramuta in una micidiale katana. Morto giovanissimo, mantiene un carattere fanciullesco difficile da gestire. È capace di compiere piccoli furti, nutre un sentimento ambivalente nei confronti del mondo dei vivi ed è capace di mostrarsi irrispettoso verso Yato, mentre è sempre gentile con Hiyori.

Accanto ai tre protagonisti principali, una galleria di divinità rappresentate, alleate e antagoniste. "Noragami" ha debuttato nel gennaio 2011 riscuotendo un ottimo successo che ha portato all'adattamento anime nel 2014. © Riproduzione riservata

Carla Paulazzo Scritto da Home





Galleria fotografica

Altri articoli Home

Comics & Games DC Comics lancia il prequel a fumetti del videogame Injustice 2 Injustice 2 è il videogame che pone sul campo da combattimento molti dei più importanti e conosciuti personaggi appartenenti all’universo a fumetti della DC Comics. Injustice 2 rappresenta il seguito del precedente gioco DC Injustice: Gods Among Us e consentirà agli appassionati, di formare e potenziare i loro personaggi ...

Comics & Games / Manga Star Comics pubblica Honey, la serie manga di Amu Meguro Star Comics lancia la serie manga “Honey” di Amu Meguro. Il primo numero è in uscita oggi, 19 aprile, mentre l'appuntamento con il secondo albo è per il 21 giugno. La trama ha come protagonista l'adolescente Nao. Durante una giornata di pioggia vede un coetaneo ferito a terra, al quale lascia un ombrello e un pacchetto di...

Comics & Games Terrorismo e videogiochi, tra realtà e finzione Terrorismo e videogiochi, una tematica spesso connessa negli attuali giochi di guerra e spionaggio, con produzioni paragonabili ai moderni prodotti di letteratura, che hanno esplorato e anticipato diversi intrecci narrativi. La collaborazione di una scrittore dalla fama internazionale come Tom Clancy, nei videogiochi Ubisoft, ha permesso lo svilupp...

Comics & Games Dynamite Entertainment lancia il comics Battie Page Bettie Page è stata la prima pin-up della storia, apparsa in molte riviste, ha ottenuto un successo senza precedenti per la sua conturbante avvenenza e per l’atteggiamento divertito che spesso assumeva nelle sue pose, tanto che la sua fama è restata inalterata sin dalle sue prime apparizioni avvenute negli anni cinquanta. Da que...

Comics & Games Star Wars advertures, una nuova serie comics per Guerre Stellari Star Wars è un progetto in continua evoluzione che non conosce flessioni o battute d’arresto sin dal primo debutto cinematografico avvenuto nel 1977. Da allora si sono succeduti gli interpreti ma il successo e la curiosità dei fan si sono mantenuti inalterati e nel corso degli anni si sono rinnovati fino al capitolo di Star Wars...

Comics & Games Dark Horse, Mr Higgins Comes Home: la graphic novel che rinfresca il mito di Dracula “Mr. Higgins Comes Home” è la nuova e ambiziosa graphic novel in cantiere per Dark Horse Comics che può contare su un fantastico team creativo formato da Mike Mignola (“Hellboy”) e Warwick Johnson-Cadwell (“Helena Crash). “Mr. Higgins Comes Home” sarà disponibile dal 25 ottobre (e dal ...

Comics & Games / Super Heroes Recensione Doctor Who L'Undicesimo Dottore il nuovo fumetto della RW Edizioni Doctor Who L’Undicesimo Dottore è il nuovo fumetto pubblicato in Italia dalla RW Edizioni. Uscito nel mese di marzo, questo nuovo albo, riporta i primi cinque capitoli della nuova saga. Il protagonista è stato disegnato con i lineamenti dell’attore Matt Smith, il volto televisivo della serie della BBC andata in onda tra il...