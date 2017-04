Cloak & Dagger, il trailer della serie tv tra fuga e scoperta 20/04/2017 11:15 La serie televisiva "Marvel's Cloak & Dagger" debutterà su Freeform nel 2018. È stato pubblicato il trailer ufficiale di "Marvel's Cloak & Dagger", serie televisiva creata per Freeform da Joe Pokaski e basata sulle vicende degli omonimi personaggi dei fumetti Marvel Comics. Disponibile da ieri sul canale YouTube Marvel Entertainment, il video introduce al pubblico i due protagonisti Tyrone Johnson/Cloak e Tandy Bowen/Dagger. Il trailer offre alcune anticipazioni sulla trama, con sequenze inerenti la problematicità della condizione dei due ragazzi, il loro incontro fortuito e la sorprendente scoperta di capacità soprannaturali. La serie si compone di dieci episodi e debutterà su Freeform nel 2018. I due interpreti principali sono Olivia Holt e Aubrey Joseph. © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi





