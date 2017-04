Marvel Comics nuova serie Tv, New Warriors 20/04/2017 13:00 Marvel rivela i personaggi che affiancheranno Squirrel Girl in New Warriors Squirrel Girl è un personaggio dell’universo Marvel Comics apparsa in una nuova serie a fumetti da titolo The Unbeatable Squirrel Girl, a partire dall’ottobre del 2015 e distribuita in Italia da Panini dal febbraio 2017. Nella nuova serie tv Marvel Squirrel Girl viene eletta a capo o guida dei New Warriors. I nuovi guerriere sarà una serie composta da dieci episodi di circa trenta minuti che approderà sugli schermi televisivi nel 2018. New Warriors non sarà una serie come le altre, si tratta di una commedia dove giovani più o meno dotati si affacciano al mondo adulto uscendo dall’adolescenza, per fare qualcosa di speciale e magari con l’intento o l’ambizione di cambiare il mondo. Creati da Tom DeFalco e Ron Frenz alla fine degli anni ottanta ed apparsi per la prima volta nella serie a fumetti Thor, hanno successivamente ottenuto una propria serie comics realizzata da Fabian Nicieza e Mark Bagley. Marvel Comics ha annunciato i personaggi che faranno parte del nuovo team di eroi. Doreen Green aveva dieci anni quando scoprì di poter parlare con gli scoiattoli e da lì a poco sarebbe diventata Squirel Girl. Con Squirrel Girl la Marvel introduce un personaggio positivo che va oltre ai suoi poteri, grazie al suo ottimismo ispira gli altri ad avere fiducia in sé stessi. I News Warriors sono sei ed oltre alla loro guida, Squirrel Girl, faranno parte della nuova serie televisiva anche Zack Smith in arte Microbe che ha la capacità di comunicare con i micro organismi. Dwayne Taylor alias Night Thrasher, un abile vigilante. Craig Hollis (Mister Immortal) con la capacità dell’immortalità. Deborah Fields detta Debrii, capace di spostare oggetti con la forza della mente e Robbie Baldwin Speedball con la capacità di controllare l’energia cinetica. © Riproduzione riservata

