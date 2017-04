Image Comics presenta Samaritan, la nuova serie di spionaggio scritta da Matt Hawkins 20/04/2017 10:00 "Samaritan #1" in uscita a maggio grazie a Image Comics in collaborazione con Top Cow Productions: la nuova serie comics di genere spy, tra attualità e tecnologia all'avanguardia. Image Comics annuncia una nuova serie di spionaggio. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Top Cow Productions: si tratta di “Samaritan”, il cui primo numero è in uscita il 24 maggio. Il fumetto si avvale della sceneggiatura di Matt Hawkins (“Think Thank”, “The Tithe”). I disegni e le cover sono affidati, invece, al talento di Atilio Rojo (“Eden's Fall”). La trama segue una giovane donna, Sam, determinata a vendicarsi della Northlock Industries, una potente società di consulenza militare. Il piano è quello di far fallire il colosso tecnologicamente più all'avanguardia del mondo sottraendo le ricerche top secret per metterle sul mercato.

Sam non tarda a comprendere il rischio di questa missione che si rivela suicida: riuscirà a sopravvivere tanto a lungo per mettere in atto il sabotaggio con un esercito di agenti governativi sulle proprie tracce, desiderosi di consegnarne il cadavere? “Samaritan” è parte dell'universo di “The Tithe” e “Eden's Fall”, di quest'ultima serie rappresenta lo sviluppo delle vicende narrate. Inoltre, nell'arco narrativo compare anche Mirra Sway (“Think Tank”), personaggio che giungerà in soccorso a Sam, ormai braccata.

Tuttavia, Matt Hawkins, sceneggiatore e presidente di Top Cow Productions, ci tiene a sottolineare che, naturalmente, il fumetto è rivolto a tutti, anche a coloro che non conoscono i fatti o i protagonisti dei comics precedenti. L'idea della storia, racconta l'autore, è stata ispirata liberamente dagli eventi di politica internazionale. Lo scenario geopolitico fortemente connotato e un plot tecnologico sono parte della formula narrativa già sperimentata con successo: due ingredienti che non mancheranno in “Samaritan”, anticipa lo stesso Hawkins. © Riproduzione riservata

