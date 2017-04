Julia Roberts, 'lontana dai riflettori' è la donna più bella del 2017 19/04/2017 17:45 Julia Roberts è stata decretata dalla rivista People come la donna più bella del 2017. Julia Roberts ha avuto la quinta copertina della rivista People. La cover è dedicata alla donna più bella dell’anno in corso. Finora solo Michelle Pfeiffer e Jennifer Aniston avevano avuto due copertine. Julia Roberts ottenne la prima cover nel 1991, dopo l’uscita del film “Pretty Woman” quando aveva 23 anni. Le successive furono per il film con cui vinse l’Oscar, “Erin Brockovich”; poi “Ocean’s Twelve” e “Closer”. Il direttore editoriale di People, Jess Cagle ha annunciato la decisione durante il "Good Morning America", aggiungendo che l’attrice 49enne conduce una vita sana, e che molti lettori apprezzano come sia divenuta la donna di oggi. “È stata molto famosa un tempo - ha aggiunto - ed è molto popolare. È anche una persona che continua a migliorare come la maturità. È più bella ora di quanto non sia mai stata”. Ha poi aggiunto che ha sempre mantenuto in disparte la vita privata, “lontana dai riflettori. Questo è difficile da realizzare quando si è Julia Roberts". Julia Robert ha svettato su Joe Manganiello e Sofia Vergara, George e Amal Clooney , Jay Z e Beyoncé, Emma Stone, Janelle Monae. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Personaggi correlati Julia Roberts





Galleria fotografica

Articoli correlati

Cinema Julia Roberts: l'attrice fa yoga per mantenersi giovane e a 47 anni confessa: mai fatto il lifting Julia Roberts è alla vigilia dei suoi 47 anni e in un'intervista a You Magazine l'attrice ha rivelato che è contraria alla chirurgia plastica e che mantenersi giovane adotta solo rimedi naturali come lo yoga. Julia Roberts chirurgia plastica. "Ho rischiato molto per la mia carriera quando, compiuti 40 anni, non mi sono ritoccata come...

Cinema Julia Roberts, in un casolare sui colli fiorentini con i leggins nel video spot Calzedonia Julia Roberts è la protagonista del video spot di Calzedonia. Sempre sorridente, l'attrice si rilassa tra i colli fiorentini. In perfetta forma a 48 anni, nel video indossa dei leggins e una camicia bianca. Video Spot Calzedonia. Julia Roberts contempla i paesaggi scozzesi, si ritrova tra le bancarelle di Parigi, ma si sveglia in un casolar...

Cinema The Monuments Men: l'elegiaco George Clooney dirige e produce Julia Roberts e Meryl Streep George Clooney torna dietro la macchina da presa per un film storico e bellicoso. Si tratta di “The Monuments Men”, nelle sale italiane dal 14 febbraio, trasposizione cinematografica del libro "The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves, and the Greatest Treasure Hunt in History". La trama di The Monuments Men. Il romanzo &eg...

Cinema Richard Gere: tra i progetti un nuovo film ‘Franny’ e la separazione dalla moglie Richard Gere, attore nato a Philadepia è diventato celebre al grande pubblico (soprattutto femminile) per le interpretazioni in "Ufficiale e gentiluomo", "American Gigolò" e il romantico "Pretty Woman", si separa dalla moglie, anche lei attrice, Carey Lowell. La causa della rottura del rapporto amoroso, che dura da be...

Cinema Julia Roberts e Meryl Streep rivali in ‘August: Osage County’ Julia Roberts e Meryl Streep saranno le protagoniste di un film molto atteso, sia per la compagine recitativa che per la pièce da cui è tratto. “August: Osage County” è una commedia tratta dall’omonimo premio Pulitzer, scritta da Tracy Letts. La trama è incentrata sulla famiglia Weston che si riunisce p...

Cinema Il remake di Cinderella in attesa di regista, Cate Blanchett nel ruolo della matrigna Il remake di Cinderella conferma la presenza nel cast di Cate Blanchett, apprezzata interprete in Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, nei panni della matrigna. Invece, il regista Mark Romanek (One Hour Photo, 2002, Non lasciarmi, 2010) lascia il progetto. Lo annuncia la Disney, ufficialmente alla ricerca di un nuovo director, sottolineando la ...

Cinema Julia Roberts, al lavoro con Meryl Streep nel cinico August: Osage County Julia Roberts è al lavoro in “August: Osage County” , commedia tratta dalla pièce di successo di Tracy Letts. L'azione si svolge nel corso di diverse settimane nel mese di agosto: la trama ricorda il dramma “Camille" di Dumas, centrato sugli ultimi giorni di vita di una cinica donna tossicodipendente morente, V...

pagina 1 di 2 prev next