American Assassin, cruente immagini nel trailer del film thriller con Michael Keaton

La trama segue l'ascesa di Mitch Rapp, un reclutatore della CIA sotto la guida del veterano della Guerra Fredda Stan Hurley. La coppia è poi arruolata dal direttore della stessa CIA Irene Kennedy (Sanaa Lathan) per indagare su un'ondata di attacchi apparentemente casuali su bersagli militari e civili. I tre scoprono una logica nella strategia della violenza che li conduce a una missione congiunta con un agente turco (Shiva Negar) per fermare un terrorista (Taylor Kitsch) intento a iniziare una guerra mondiale in Medio Oriente ( leggi l'intervista all'attore del film sul terrorismo "Boston - Caccia all'uomo ).

Nelle immagini si vede il protagonista Mitch Rapp ( Dylan O’Brien ) addestrato da Stan Hurley ( Michael Keaton ). In altre scene un terrorista in una spiaggia spara sui bagnanti.

Galleria fotografica

Articoli correlati

La regola del gioco (Kill the Messenger) film di Michael Cuesta basato sui libri Kill the Messenger di Nick Schou e Dark Alliance di Gary Webb. La regola del gioco trama. Gary Webb è un giornalista da poco trasferitosi in California, dove lavora per il San José Mercury News. Un giorno la donna di un grosso trafficante di droga gli ...