DC Comics lancia il prequel a fumetti del videogame Injustice 2

Injustice 2 è il videogame che pone sul campo da combattimento molti dei più importanti e conosciuti personaggi appartenenti all’universo a fumetti della DC Comics. Injustice 2 rappresenta il seguito del precedente gioco DC Injustice: Gods Among Us e consentirà agli appassionati, di formare e potenziare i loro personaggi preferiti e farli scendere nell’arena formando squadre di combattenti. Per la prima volta la DC Comics offre ai fan la possibilità di impostare l’apparenza dei personaggi, tra i quali Batman, Wonder Woman e Supergirl.

In concomitanza con l’uscita del videogame, programmata per il prossimo 18 maggio 2017, DC Comics lancia, nel formato dei fumetti, il prequel del videogioco Injustice 2, pubblicando la storia antecedente ai fatti relativi al predetto gioco. La trama vede Superman ormai battuto ed imprigionato mentre Batman sarà impegnato a contrastare le nuove minacce che emergeranno dalle ceneri del regime dell’Uomo d’acciaio che lui stesso ha contribuito a spazzare, grazie anche alla sua squadra. Ovviamente gli eventi precipiteranno e Superman verrà nuovamente coinvolto.

La nuova serie comics Injustice 2 è stata scritta da Tom Taylor che ha già realizzato la serie comics Injustice: Gods Among Us. Le illustrazioni sono state curate da Juan Albarran che ha disegnato Injustice: Ground Zero e da Bruno Redondo che ha collaborato alla realizzazione della serie Injustice: Gods Among Us Year Five. Il fumetto verrà pubblicato anche in formato digitale a partire dal 3 maggio 2017.

