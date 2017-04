Star Comics pubblica Honey, la serie manga di Amu Meguro

Star Comics lancia la serie manga “Honey” di Amu Meguro. Il primo numero è in uscita oggi, 19 aprile, mentre l'appuntamento con il secondo albo è per il 21 giugno.

La trama ha come protagonista l'adolescente Nao. Durante una giornata di pioggia vede un coetaneo ferito a terra, al quale lascia un ombrello e un pacchetto di cerotti per poi fuggire via spaventata. Lasciatasi le scuole medie alle spalle, inaspettamente, Nao ritrova quello stesso ragazzo alle superiori. Taiga ha fama di essere un tipo affatto raccomandabile e Nao non vuole averci niente a che fare. E, invece, Taiga si presenta con un esagerato mazzo di fiori chiedendole di uscire con lei palesando intenzioni serie: vorrebbe sposarla...

Nao Kogure è rappresentata come un'adorabile ragazzina timida, sensibilee intelligente. Tuttavia, è anche molto impressionabile, capace, allo stesso tempo, di conquistare fiducia in se stessa lunga la serie. Accetta l'appuntamento con Taiga perché teme di subire delle ritorsioni, ma presto conosce una natura gentile della quale finisce per innamorarsene.

Taiga Onise ha aspetto e fama del classico bad boy, apparentemente sempre pronto a cacciarsi nei guai. In realtà, è un personaggio pensato dall'autore come un puro di cuore. Si innamora di Nao nell'istante in cui lei, pur terrorizzata, gli dona ombrello e cerotti. Ha la capigliatura tinta di rosso, un look eroico frainteso. Aiuta la madre divorziata rendendosi utile in cucina e nei lavori domestici. È capace di romantici gesti ecclatanti, rivolti a Nao. È fedele, amante degli animali e, nonostante l'aspetto, non è un attaccabrighe.

Tra i personaggi di questo shōjo manga, destinato quindi a un pubblico di teenager femminile, c'è anche Sou Kogure, zio di Nao, che si prende cura della nipote rimasta orfana dei genitori. Protettivo e dispensatore di saggi consigli, almeno inizialmente, non vede di buon occhio il rapporto di Nao con Taiga.

Honey segna il debutto di Amu Meguro in una serie manga, dopo pubblicazioni di volumi singoli come “Granulated Sugar”, di cui “Honey” è uno spin off: punto di forza dell'opera è il tratto delicato e distintivo delle tavole.

© Riproduzione riservata