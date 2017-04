Fear The walking Dead, il poster ufficiale e le novità della terza stagione

"Fear The Walking Dead", lo spin-off della più famosa serie tv a tema apocalisse zombie, tornerà negli Stati Uniti il 3 giugno sulla AMC. Fino ad allora, considerando che la serie madre è in pausa dopo il sanguinoso finale della settima stagione, saremo costretti ad accontentarci del poster ufficiale della prossima stagione che rappresenta il profilo insanguinato del giovane Nick Clark, interpretato da Frank Dillane. L'inquietante claim "Fear What You Become", letteralmente "abbi paura di ciò che sei diventato", suggerisce l'idea che nel nuovo mondo le persone siano brutali, crudeli e capaci di cose impensabili prima che i morti iniziassero a camminare.

Le prime novità certe riguardano il cast: accanto ai confermati Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey, Mercedes Mason, Colman Domingo e Danay Garcia, ci saranno le nuove entrate Dayton Callie, Daniel Sharman, Lisandra Tena e Sam Underwood di "The Following". Si riprenderà dal punto in cui eravamo rimasti, con il gruppo di sopravvissuti intenti a ricostruire le proprie famiglie nella zona che un tempo era stato il confine fra USA e Messico; Madison e Travis si sono appena ritrovati, Alicia è rimasta traumatizzata dall'omicidio di Andres, Nick ha subito un'imboscata da una pattuglia militare mentre Strand sta cercando di capire se la moneta ha un valore nel post-apocalisse.

Pare proprio che la AMC abbia deciso di puntare su "Fear The Walking Dead" con convinzione, visto che qualche giorno fa ha annunciato con largo anticipo che verrà realizzata una quarta stagione. Nonostante ciò la serie tv ha sofferto di un'emorragia di telespettatori durante la seconda stagione, passando da una media di 7,61 a 4,19 milioni, con la puntata finale che ha fatto registrare un audience appena sopra i tre milioni. Questo sta accadendo per vari motivi: l'assenza di personaggi della serie madre, la mancanza di cattivi memorabili come Negan e la scarsa chiarezza su chi sia il leader del gruppo.

Il britannico Sam Underwood è uno dei volti che vedremo nel corso della terza stagione: noto soprattutto per il suo ruolo dei gemelli Luke e Mark Gray in "The Following", Sam ha studiato all'American Musical and Dramatic Academy di New York prima di apparire in "Homeland nei panni di Leo Callas. Attivo anche in ambito teatrale, attualmente è impegnato nelle riprese del film "Hello Again" mentre non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo in "Fear The Walking Dead".

