Gianni Boncompagni, i film per cui l'autore ha composto le canzoni 18/04/2017 16:45 Gianni Boncompagni è morto all'età di 74 anni: ha composto anche le canzoni di vari film. Gianni Boncompagni, l’autore scomparso il 16 aprile all’età di settantaquattr'anni aveva anche lavorato al cinema oltre che in televisione e radio. Sua è la musica di “Sapore di mare 2 - Un anno dopo” (1983) di Bruno Cortini. “Bárbara” (1980) è invece la storia di una star della musica italiana (interpretata da Raffaella Carrà) invitata in Argentina per recitare in un musical. “Baila guapa” (1979) è di Adriano Tagliavia e interpretato da loria Piedimonte. “Il... Belpaese” (1977) è un film sulla su un uomo che torna in Italia - a Milano - e la trova vittima degli anni di piombo. Nel segno delle commedia ricordiamo “Il colonnello Buttiglione diventa generale” (1974), “Colpo di sole” (1968). Per il genere più avventuroso ha composto le musiche di “Riuscirà il nostro eroe a ritrovare il più grande diamante del mondo?” (1971) di Guido Malatesta. “I ragazzi di Bandiera Gialla” del 1968 racconta di alcuni adolescenti che affittano due scantinati per trasformarli in locali da ballo “beat". “L’estate” (1965) di Paolo Spinola racconta di un triangolo amoroso; “Made in Italy” (1965) è invece di Nanni Loy. © Riproduzione riservata

Giovanni Menicocci Scritto da Home Personaggi correlati Raffaella Carrà





Galleria fotografica

Articoli correlati

Serie TV The Voice of Italy: da mercoledì al via con il grintoso J-Ax, vai col rap "The Voice of Italy", uno dei talent show più popolari del nostro paese, torna sul piccolo schermo da mercoledì su Rai2 per la seconda stagione. Tra le principali novità la più evidente è quella di un cambio di coach: insieme a Noemi, Raffaella Carrà e Piero Pelù, quest'anno ci sarà il r...

Serie TV Raffaella Carrà: sbarca su Twitter, intraprendente in The voice of Italy 2 Raffaella Carrà diventa ipertecnologica. Forse la frase è un pò eccessiva, però l'ingresso della Raffaella nazionale nello schematico e minimal mondo di Twitter rappresenta una piccola rivoluzione per la cantante. Twitter. Sono stati i suoi fan a volerla sul noto social network tramite la petizione: #vogliamoraffaellasu...

Musica / Interviste Festival di Sanremo: intervista alla Nuova proposta Veronica de Simone finalista di The Voice Mauxa intervista Veronica de Simone, cantante che parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Nuove proposte”. Veronica de Simone ha partecipato a “The Voice”, giungendo nella cinquina finale. D. In “The Voice” sei giunta tra i quattro finalisti nel team Carrà: qual è l'insegnamento più importante che la Carrà ti ha f...

Musica Piero Pelù: coach in ‘The Voice of Italy 2’ presenta il nuovo album Piero Pelù, cantante fiorentino, fondatore e leader del gruppo rock Litfiba, raggiunge la notorietà con la sua band grazie al terzo album Pirata (1988), che li consacra come gruppo rock di successo. Proprio in questo periodo, si impongono con una personale chiave di lettura della new wave che li distinguerà dalle altre band roc...

Musica Raffaella Carrà, Replay meet the people intona la grintosa artista Raffaellà Carrà: un nome, un’istituzione. La regina della televisione italiana per eccellenza non conosce età né rassegnazione al tempo che passa e che, come succede alla maggior parte degli individui, induce pigrizia e voglia di “prendersela comoda”. “Ballo ballo ballo da capogiro/ballo ballo bal...

Musica Raffaella Carrà 70, Far l’amore raggiunge 3,1 milioni di visite su YouTube Raffaella Carrà che il 18 giugno festeggia settanta anni tra i vari traguardi annovera anche quella della cantante più ascoltata all’estero, grazie sopratutto al singolo “A far l'amore comincia tu”, remixato nel 2011 dal produttore discografico e disc jockey francese Bob Sinclair. Il videoclip del brano &ldquo...

Musica Auguri a Raffaella Carrà, una star imitata anche da Madonna Raffaella Carrà, la signora della tv italiana, compirà 70 anni il prossimo 18 Giugno 2013. Carriera musicale, i dischi di Raffaella Carrà sono stati pubblicati in 36 paesi del mondo, raggiungendo un totale di 708 pubblicazioni. Le sue canzoni hanno riscosso un successo straordinario, e si cantano ancora oggi. N...

Musica The Voice of Italy, le immagini dell’ultima Battle con Raffaella Carrà e Noemi The Voice of Italy ha completato ieri sera i team dei coach, con i finalisti che da fiovedì 25 aprile parteciperanno al live. Raffaella Carrà ha scelto per la propria squadra Stefania Tasca, Matteo Lotti, Paola Licata, Pamela Lacerenza, Veronica De Simone, Manuel Foresta, Emanuele Lucas e Michelle Perera. Riccardo Cocciante vede nel ...

Serie TV Raffaella Carrà spegnerà presto settanta candeline, ma resta un fenomeno senza tempo Raffaella Carrà. Un uragano di bravura, capacità e simpatia capace di unire generazioni differenti ottenendo enorme successo a livello planetario. La vediamo attualmente protagonista sugli schermi di Rai Due nel talent show “The voice of Italy” e tantissimo l'abbiamo ammirata negli anni come presentatrice, attrice, balleri...

Musica The Voice of Italy, le immagini della 4a puntata con Noemi e Raffaella Carrà The Voice of Italy ha completato ieri sera i team dei quattro coach, e nelle immagini che vediamo sono i vari concorrenti. Raffaella Carrà ha scelto per la propria squadra Matteo Lotti (36 anni), Marianna Barracane (21 anni), Pamela Lacerenza (30 anni) e Paola Licata (20 anni). Riccardo Cocciante vede nel team Alessio Ranno (21 anni), ...

pagina 1 di 2 prev next