Bloodline, terza stagione: le prime immagini dai nuovi episodi

La serie è prodotta da Sony Pictures Television in associazione con KZK Productions per Netflix . Nel cast sono presenti Kyle Chandler (John Rayburn), Ben Mendelsohn (Danny Rayburn), Linda Cardellini (Meg Rayburn), Norbert Leo Butz (Kevin Rayburn) e Jacinda Barrett (Diana Rayburn).

Galleria fotografica

Altri articoli Home

Rai 1 ripropone l'episodio “La luna di carta" (trasmesso per la prima volta il 17 novembre 2008) della serie de "Il commissario Montalbano". La trama mostra il protagonista Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) impegnato a indagare sull’assassinio di Angelo Pardo, un informatore medico. Inizialmente la vicenda è interpretata come u...

Nel 2016 la miniserie televisiva “The Young Pope” ha suscitato un forte clamore mediatico e si è distinta per originalità tematica e meccanismi di narrazione messi in atto da un cast artistico e tecnico di indiscussa qualità. Come lascia intendere il titolo, il racconto è interamente concentrato su Lenny Bel...

"Scandal 6" raggiungerà questa sera un traguardo ambito e prestigioso per una serie tv, quello dell'episodio numero 100 intitolato "The Decision" che si annuncia davvero sconvolgente. La puntata sarà ambientata in una realtà alternativa nella quale Olivia non ha mai truccato le elezioni a favore di Fitz e sarà avvolta in...