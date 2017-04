Dynamite Entertainment lancia il comics Battie Page

Bettie Page è stata la prima pin-up della storia, apparsa in molte riviste, ha ottenuto un successo senza precedenti per la sua conturbante avvenenza e per l’atteggiamento divertito che spesso assumeva nelle sue pose, tanto che la sua fama è restata inalterata sin dalle sue prime apparizioni avvenute negli anni cinquanta. Da quel momento in poi Battie Page è divenuta un icona senza tempo. Lo scorso anno, nel mese di ottobre, Dynamite comics annunciava il ritorno tra le pagine dei fumetti della pin-up più famosa del mondo, già apparsa in diverse serie comics a partire dagli anni ottanta.

Ultimamente la Dynamite Entertainment ha annunciato che il progetto è stato ultimato e che il nuovo fumetto è pronto per essere pubblicato. La Dynamite Comics ha confermato che pubblicherà la nuova serie di Bettie Page scritta da David Avallone (Doc Savage: The Ring of Fire) ed illustrata da Colton Worely (The Shadow) che hanno realizzato anche la cover del comic, a partire dal prossimo luglio 2017, anche in formato digitale.

David Avallone ha confermato di aver conosciuto il personaggio attraverso le pagine dei precedenti fumetti ispirati all’icona degli anni cinquanta e si è dichiarato entusiasta del progetto che lo ha portato a scrivere la narrazione del nuovo comic Battie Page, concentrando la trama sullo sfondo negli anni cinquanta, quando la carriera della Page era agli inizi.

