Dynamite Comics, Mighty Mouse compie 75 anni e torna in un fumetto

Mighty Mouse tornerà in un fumetto per Dynamite Entertainment. Il debutto è previsto per giugno e vedrà il celebre Supertopo intrappolato in una dimensione bizzarra, dove nessuna delle leggi fisiche a cui è abituato funzionano: in altre parole, il nostro mondo.

Il personaggio, nato come cartone animato nel 1942, dovrà dare prova della sua esistenza e portare qualche sprazzo della sua di dimensione nella nostra. A credere in lui come supereroe, c'è soltanto un ragazzino, al quale nessuno vuole dare troppo credito.

La nuova serie segna il ritorno di Mighty Mouse sulla scena fumettista, dopo tre decenni di assenza. Il progetto editoriale cade nel settantacinquesimo anniversario della nascita di questo supereroe che fa il verso a Superman e colleghi (all'epoca appena nati) ed è stato protagonista di innumerevoli pellicole di animazione di successo.

Il fumetto vede Sholly Fisch, noto per aver scritto tante storie di Scooby Doo per DC Comics, incaricato della sceneggiatura. I disegni, invece, sono affidati a Igor Lima, già apprezzato per il lavoro reso su Lanterna Verde.

“Mighty Mouse #1” sarà impreziosito dalle variant cover a firma di artisti come Alex Ross e Neal Adams.

Fisch rivela come la soddisfazione maggiore del proprio lavoro consista nell'avere l'opportunità di raccontare i personaggi amati fin dall'infanzia, tra cui Mighty Mouse appunto. Come non amarlo, d'altronde, ribadisce: ricorda con affetto le mattine del sabato passate davanti la tv per seguire il cartone animato insieme alla sorella.

Decenni dopo, continua Fisch, l'affezione per il Supermouse torna grazie alla brillante serie ideata da Ralph Bakshi e trasmessa dal network statunitense CBS. Ora tocca a lui, sottolinea entusiasta, contribuire a una nuova fase di Mighty Mouse che proietterà il Supertopo fuori dai territori famigliari di Mouseville, vale a dire catapultato nel mondo reale.

Nick Barrucci, CEO ed editore di Dynamite Entertainment, concorda con Fisch e con milioni di fan nel definire Mighty Mouse una delle creazioni più significative nella storia dell'animazione. Oltre a fare parte della sua fanciullezza, ha influenzato molti personaggi, il più famoso dei quali l'Astro Boy protagonista del manga di Osamu Tezuka. Arduo comprendere come una tale creatura, tanto prestata al fumetto, sia stata dimenticata per trent'anni, tuona Barrucci: “Sono orgoglioso del proposito di Dynamite di restituire un'icona americana a un'intera, nuova generazione di lettori”.

