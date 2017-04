Z Nation, l'ironia di una serie che non si prende troppo sul serio

"Z Nation" è una serie tv che sfrutta il successo di show a base di zombie e apocalisse come "The Walking Dead" per fare un po' di satira americana senza troppi pensieri, strizzando l'occhio a prodotti exploitation degli anni settanta e agli splatter del decennio successivo. In un mondo crollato per il diffondersi dell'epidemia di virus che provoca il risveglio dei morti affamati di carne umana, l'ultima speranza è costituita da Murphy, un ex detenuto su cui sono stati sperimentati farmaci efficaci per fermare il flagello. Si costituisce così una spedizione improvvisata al fine di condurre l'importante soggetto in California sotto la supervisione del "cittadino Z", uno degli ultimi militari capaci di controllare le comunicazioni da una base nella regione polare. La cosa va storta e Murphy si dimostra indisciplinato, cinico e dotato di poteri strabilianti.

Sebbene abbia fatto storcere il naso ad alcuni puristi del genere, "Z Nation" strappa più di una risata prendendosi in giro con il suo umorismo scanzonato che tuttavia non sconfina mai nel trash noioso; si può dire che questa serie stia al genere zombie come "Una pallottola spuntata" stava al poliziottesco di strada. Mentre in Italia sta ancora andando in onda la terza stagione, negli States sono in corso le riprese della quarta che saranno trasmesse in autunno dall'emittente Syfy, un network particolarmente interessato a prodotti di fantascienza, avventura e horror.

Uno dei personaggi più amati della serie è senza dubbio Doc, un ex infermiere con problemi di dipendenza dalle droghe che è riuscito a scampare all'apocalisse grazie all'improvvisazione e a molta fortuna e che ha conquistato tutti con il suo stile country e la sua lunga barba bianca. Il suo passato amoroso non è particolarmente felice vista la gran quantità di matrimoni alle spalle, tuttavia Doc pare aver trovato una sua dimensione nel caos apocalittico zombie e riesce a divertirsi anche nelle avventure più assurde.

Doc è interpretato dall'attore Russell Hodgkinson, nato nella base militare dell'aeronautica di Homestead e cresciuto a St. Petersburg, Florida. Dopo aver esordito come spaventapasseri nella commedia "Il mago di Oz", ha preso parte in ruoli minori a "Big Fish" e alla serie "Grimm", prima di recitare in "Un compleanno da leoni" nel 2013. Attualmente sta lavorando a "Sharknado 5", l'ultimo episodio della fortunata saga surreale sugli attacchi terrestri degli squali che ha ottenuto un ampio successo fra i giovani.

