Il commissario Montalbano, episodio 'La luna di carta': oltre le apparenze 17/04/2017 13:15 Questa sera su Rai 1 la replica dell'episodio "La luna di carta". Rai 1 ripropone l'episodio “La luna di carta" (trasmesso per la prima volta il 17 novembre 2008) della serie de "Il commissario Montalbano". La trama mostra il protagonista Salvo Montalbano (Luca Zingaretti) impegnato a indagare sull’assassinio di Angelo Pardo, un informatore medico. Inizialmente la vicenda è interpretata come un delitto passionale, in quanto la vita sentimentale della vittima era molto instabile. Tuttavia il commissario non cede alle apparenze e successivamene emergono significativi e complessi retroscena che coinvolgono in modo particolare due donne. Nel cast dell'episodio sono presenti Francesca Chillemi (Teresa Sciacca), Pia Lanciotti (Michela Pardo) e Antonia Liskova (Elena Sclafani). © Riproduzione riservata

Luigi Spezzi





