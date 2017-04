Boston - Caccia all’uomo: ‘una comunità coesa combatte il male’, intervista all’attore del film Themo Melikidze

Boston - Caccia all’uomo (“Patriot Day”), è il film di Peter Berg nella sale dal 23 aprile. Nel cast ci sono Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman e J. K. Simmons.

Il film racconta nei dettagli ciò che accade a Boston il 15 aprile del 2013, dopo l’attacco terroristico durante la maratona. Si dà avvio ad una delle più articolate caccia all’uomo nella storia delle forze dell’ordine: tutti i cittadini partecipano alla ricerca degli attentatori, con il sergente di polizia Tommy Saunders (Mark Wahlberg) che si unisce ai sopravvissuti per un primo intervento. La ricerche sono coadiuvate dall’agente speciale Richard Deslauriers (Kevin Bacon), dal commissario di polizia Ed Davis (John Goodman), dal sergente Jeffrey Pugliese (JK Simmons) e dall’infermiera Carol Saunders (Michelle Monaghan).

Mauxa intervistato Themo Melikidze, che nel film ha un ruolo centrale.

D. Nel film “Boston - Caccia all’uomo” (“Patriot Day”) interpreti un ruolo fondamentale, quello di Tamerlan Tsarnaev.

Themo Melikidze. Sì, sono il personaggio di Tamerlan Tsarnaev, uno dei due fratelli che ha causato l’attentato del 2013 alla maratona di Boston.

D. Il film racconta anche la collaborazione di una comunità per ricercare ci colpevoli. Sei d'accordo?

T. M. Il film mostra ciò di cui noi tutti abbiamo bisogno nel mondo di oggi: per noi come esseri umani, unendoci invece che separarci l'uno dall’altro. Questa è la vera storia di Boston in quel giorno, come una comunità coesa possa combattere questo male. Mi sento incredibilmente onorato di far parte di un film così importante.

D. Come è stata l’atmosfera su set con con gli altri attori?

T. M. È stato un privilegio assoluto e un sogno che diventa realtà per me lavorare con i miei idoli. Sono persone incredibilmente di talento, mi ha mostrato quanto sia difficile lavorare per raggiungere le loro altezze. Tra tutti noi si è stabilito un grande rapporto dentro e fuori dal set.

D. Hai lavorato anche alla serie tv “24: Legacy”.

T. M. “24: Legacy” è stata molto divertente: la TV è molto più veloce del film, così è stata una diversa esperienza ma unica. Sono cresciuto con lo spettacolo “24". Sarà visibile su molte emittenti in paesi diversi, quindi sono certo che i fan di "24" potranno godere di questo riavvio.

D. È vero che pratichi arti marziali?

T. M. Sì, ho iniziato a praticare arti marziali prima di cominciare a recitare, in modo che sia qualcosa che resterà sempre con me. Ma mi piace anche leggere, per lo più libri scienza. Ora è la volta di Michio Kaku con "Parallel Universe". Sono molto interessato all’astrofisica. Sono anche molto attivo su Social media: Instagram, Themojn e Facebook, Themo Melikidze.

