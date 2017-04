Personal Shopper, 'nel film interpreto il fidanzato di Kristen Stewart': intervista all'attore Ty Olwin

Mauxa ha intervistato Ty Olwin, attore del film “Personal Shopper” diretto da Olivier Assayas e interpretato da Kristen Stewart, Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie.

La trama del film è quella di Maureen, una giovane donna americana che a Parigi fa la personal shopper incaricata di scegliere i vestiti ideali per una star, Kyra. Il fratello di Maureen è morto da tempo, e poiché lei sa anche comunicare con gli spiriti tenta di contattarlo. Così Maureen comincia a ricevere messaggi da un mittente sconosciuto, entrando in contatto con una presenza spettrale che non pare il fratello.

D. Ty, ci puoi raccontare il tuo ruolo nel film “Personal Shopper”? Ty Olwin. Io interpreto il ruolo di Gary, che è il fidanzato di Maureen (Kristen Stewart). Parlo con lei via Skype un paio di volte durante il film dall’Oman, dove sto svolgendo un lavoro come tecnico del computer per il sultanato.

D. Olivier Assayas come è stato sul set?

T. O. È davvero un piacere lavorare con Olivier: volevo collaborare con lui da quando ho fatto il provino per il suo film di “Idol Eye”. Non fui preso ma il film poi non è stato realizzato, quindi ero molto emozionato e grato quando mi ha offerto il ruolo di Gary in “Personal Shopper". Interagisco via Skype con il personaggio di Kristen, e lei è stata veramente partecipativa.

D. Come avete realizzato queste scene?

T. O. Abbiamo dovuto girare letteralmente le scene su Skype, e lei non era nemmeno dall’altra parte. Kristena aveva gestito la scena con me in precedenza, mentre abbiamo girato la fine della chiamata via Skype. È stata molto gentile. Ha anche cucinato per tutto il cast e la troupe durante la cena del Ringraziamento a Praga.

D. Il film racconta anche l'inaccettabilità della perdita.

T. O. Sono d'accordo. Il film parla di una donna il cui fratello muore e lei si rifiuta di accettare il fatto che lui non ci sia più. Penso che un sacco di persone possano immedesimarsi in questa idea, anche se non mi sono mai trovato nella posizione di Maureen. Credo che quando si tratta di perdita ognuno desidera avere un po’ più di controllo.

D. Hai lavorato anche in tv serie “APB”. Come è stata l’esperienza?

T. O. Il mio ruolo è DV8, un hacker o cyber-terrorista: a seconda di come lo si guarda. Ho avuto modo di filmare cinque episodi, l’intera serie è stato girata a Chicago, dove vivo. La storia è quella di un miliardario proprietario di società di tecnologia che acquista un distretto di polizia corrotto aggiornandolo con la tecnologia più avanzata. Il mio personaggio è in forte disaccordo con questa scelta e opera alcune misure estreme per cercare di fermare questo miliardario e la sua tecnologia.

D. È vero che anche tu hai un’attività imprenditoriale?

T. Y. Sì, tra i progetti di recitazione lavoro con i miei amici in un caffè impressionante a Wrigley Field (stadio di baseball situato a Chicago, n.d.r.). Il cibo è incredibile, a colazione c’è il miglior panino che potreste avere. Abbiamo anche un servizio di games per intrattenere i clienti, come i giochi da tavolo “I coloni di Catan”, “Risk” (una versione statunitense di “RisiKo!, n.d.r.).

D. Lavori anche a teatro.

T. Y Nel mese di agosto comincio le prove per un gioco chiamato The Rembrandt presso la Steppenwolf Theatre Company di Chicago. È una sorta di commedia sul rapporto tra arte e persone, con domande incentrate su di noi, come le possibilità che la società ha di interagire con l’arte.

