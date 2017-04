Star Wars advertures, una nuova serie comics per Guerre Stellari

Star Wars è un progetto in continua evoluzione che non conosce flessioni o battute d’arresto sin dal primo debutto cinematografico avvenuto nel 1977. Da allora si sono succeduti gli interpreti ma il successo e la curiosità dei fan si sono mantenuti inalterati e nel corso degli anni si sono rinnovati fino al capitolo di Star Wars - Il risveglio della Forza del 2015, per poi proseguire in Rogue One: A Star Wars Story. Quest’ultimo capitolo narra le vicende di nuovi personaggi che si intrecciano alle trame dei protagonisti originari.

Durante lo Star Wars Celebration tenutosi ad Orlando dal 13 al 16 aprile è stato presentato il trailer dell’ultimo episodio dal titolo "Star Wars: The Last Jedi" ottenendo molte visualizzazioni online e che verrà presentato nelle sale cinematografiche il 13 dicembre 2017.

Il successo di Star Wars si rinnova e si protrae anche nei comics. Disney e Lucas Film hanno infatti annunciato una collaborazione con la IDW Publishing per proporre una nuova saga a fumetti che possa essere rivolta anche ai lettori più giovani allargando già il vasto pubblico di lettori dei numerosi fumetti pubblicati sulla saga di Guerre Stellari. Il nuovo titolo a fumetti sarà intitolato Star Wars Adventures e verrà pubblicato dalla IDW a partire dal prossimo autunno 2017, in prossimità dell’uscita del film Star Wars: The Last Jedi. Con questo nuovo titolo la IDW è alla ricerca di nuove generazioni di appassionati come dichiarato dal direttore creativo Chris Ryall.

La saga di Star Wars non si arresta ed è proiettata anche al 2019, anno in cui dovrebbe approdare al cinema un nuovo episodio diretto da Colin Trevorrow.

