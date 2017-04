Dark Horse, Mr Higgins Comes Home: la graphic novel che rinfresca il mito di Dracula

“Mr. Higgins Comes Home” è la nuova e ambiziosa graphic novel in cantiere per Dark Horse Comics che può contare su un fantastico team creativo formato da Mike Mignola (“Hellboy”) e Warwick Johnson-Cadwell (“Helena Crash).

“Mr. Higgins Comes Home” sarà disponibile dal 25 ottobre (e dal 31 ottobre in vendita nelle fumetterie statunitensi) in tempo per la festa di Halloween con una cover realizzata dallo stesso Mignola in collaborazione con il Premio Eisner Dave Stewart.

La graphic novel tratta di una storia originale che re-interpreta i classici racconti vampireschi. Il progetto nasce quando un amico comune informa Mignola della simpatia di Warwick Johnson-Cadwell per i lupi mannari.

La curiosità spinge a una chiacchierata in merito che attecchisce felicemente nella passione dei film con protagonista la creatura di Bram Stoker, la maggior parte prodotti dalla britannica Hammer Film Productions. Tuttavia, tra tutti, spicca il lungometraggio firmato da Roman Polanski, “Per favore, non modermi sul collo” (1967), realizzato con intento parodistico proprio verso i film di Dracula della Hammer e un cast formato da Jack MacGowran, lo stesso Polanski e la compianta moglie Sharon Tate, assassinata nella casa di Beverly Hills dai seguaci di Charles Manson.

La trama prende piede a Castle Golga, durante i preparativi dell'annuale festival dedicato ai non-morti, con una spregiudicata coppia di vampiri killer determinata a interrogare un uomo nascosto in un monastero arroccato sul Mar Baltico. Lo schivo e misterioso Mr. Higgins fa l'impossibile per mantenere il proprio nome lontano dalla morte della moglie finchè le vicende lo inducono a uscire dal proprio guscio...

Warwick Johnson-Cadwell esprime la soddisfazione di poter fare parte del progetto insieme allo stimato collega Mike Mignola, la cui arte – dichiara - lo ha brillantemente influenzato e ispirato: “Chattare con lui su argomenti concernenti lupi mannari, vampiri e creature affini, è stato tanto istruttivo, quanto divertente”.

